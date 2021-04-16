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社會 社會焦點 保障人權

竹聯「仙女」恐嚇800萬！帶小弟砸管委會　法院要開庭「她死了」

記者黃宥寧／台北報導

北市大同區一名社區女住戶綽號「仙女」江女，覬覦社區1千多萬元的公基金，因此在管委會請人在洗刷外牆時，藉口「髒水潑進家裡」向社區管委會索賠8百萬元，管委會不願付錢，仙女便找多名小弟大鬧社區，她與小弟們依恐嚇取財等罪遭起訴。16日士林地院開庭，法官表示主嫌江女已去世，管委會告訴人則願意給3名被告小弟改過自新機會。

事情發生在2018年10月綽號仙女的39歲江姓女子自稱「竹聯幫文武堂成員」，因覬覦社區1千多萬公基金，社區管委會找洗外牆工人清潔時，藉口洗牆工人將髒水潑灑進庭院，造成小狗、盆栽受到汙損，趁機向管委會索討8百萬元補償費，管委會要求依照法律程序賠償，於是在社區大鬧管理員、住戶，管委會苦不堪言賠償48萬元，但江女仍不知足，找來小弟敲鑼、放鞭炮，更將社區大樓盆栽打爛，讓社區民眾人心惶惶。

▼自稱文武堂仙女的江庭誼當初氣焰相當高，帶人到社區狂鬧。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼警方將自稱吳武堂仙女的江姓女子依法送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報後，隨即對江女等人展開蒐證，將江女等15人逮捕到案，訊後依涉嫌恐嚇取財、恐嚇、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。檢察官依恐嚇、妨害自由、傷害、恐嚇取財等罪嫌，聲押江女獲准。

16日士林地院開準備程序庭，法官表示恐嚇取財為重罪，但主嫌外號仙女江庭誼已去世，同為被告葉男、李男、劉男3名小弟也承認犯罪；管委會告訴人陳述意見表示江女已去世，「這些小弟也還年輕，願意給他們改過自新機會，希望可以從輕判決」，法官諭知改為簡易判決處刑程序。

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