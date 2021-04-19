把「鹽埔大哥」打到眼球破裂+腦損併發失語症　2暴力男下場曝

▲屏東一名劉姓與張姓男子，酒後與鄰桌的呂男起衝突，竟痛毆呂男導致他眼球破裂腦損傷。（圖／免費圖庫 pakutaso）



記者林冠吟／屏東報導

屏東一名劉姓男子與張姓男子，在小吃部因敬酒與隔壁桌呂姓男子起衝突，加上呂男自稱是「大哥」引發2人不滿，竟聯手痛毆呂男，導致呂男左眼破裂、右耳聽力受損更因腦損傷併發失語症，劉男與張男隨後被依法送辦。屏東地方法院審理後，依重傷害罪分處劉、張2人有期徒刑3年10月與3年6月，並須賠償呂男226萬餘元與檢方先行支付的被害人補償金近60萬餘元。

判決指出，劉男、張男與呂男2017年時在小吃部用餐，在結帳離去之際，與隔壁桌的呂男因敬酒而起爭執。隨後，呂男自稱是「鹽埔大哥」，更拿起手機說「我可以打電話叫人來」，引起劉張2人不滿，拽起呂男的衣領「要去外面談」。

但還沒到店外，劉、張2人隨即痛毆呂男，造成呂男左眼球破裂導致萎縮、右耳聽力受損、鼻中膈彎曲，還因為腦損傷併發失語症，而導致溝通困難。

屏東地方法院審理後，認為劉、張2人在客觀情形下，明知毆打呂男將很有可能造成呂男受傷仍痛毆他，分別依共同犯傷害致重傷罪處劉、張2人有期徒刑3年10月與3年6月，共需賠償呂男226萬餘元，與檢方先行支付被害人補償金近60萬餘元的費用。

顧腸道、幫助代謝

【更多新聞】



騙女友要還錢...載到公墓洗劫逼分手砲！渣男遭重判12年



男沒走斑馬線遭撞求償1999萬 法官「賠償不是中樂透」判賠1萬6



快訊／台中大里鐵皮屋起火 疑有人受困警消搶救中