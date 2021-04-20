　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長髮女買獨享杯遭嘲笑「她一定單身」　一轉身屁孩情侶秒閉嘴

記者黃翊婷／綜合報導

一名長髮女網友19日在臉書「爆怨2公社」PO文表示，下班到超市買東西，選購一盒知名品牌的玉米濃湯獨享杯，竟然被後面一對年輕情侶嘲笑「你看她拿獨享杯，她一定單身」，最後乾脆趁著結帳時轉身直接怒視，瞪到他們都不敢講話。

杯子,交換禮物。（圖／Pixabay）

▲原PO買獨享杯遭情侶嘲笑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，下班前往超市買雞蛋，順手拿了一盒玉米濃湯獨享杯，結果後面一對屁孩情侶看到，女方竟然說「你看她拿獨享杯，她一定單身」，講完還一直笑，她聽到之後覺得很不爽，便轉頭瞪了他們一眼，沒想到情侶倆講了一下悄悄話，女的就故意大聲回嗆，「誰知道，她剛剛就轉過來青（瞪）我啊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，當下雖然覺得很火大，但心中不斷說服自己不要跟屁孩計較，等到結帳空檔時，再直接轉身面對面怒視，瞪到兩人都閉嘴不敢講話，「啊不是很會講？不就繼續講啊！」

文末原PO也澄清，自己其實不是單身，當天只是一個人去買東西，沒想到會遇到這種事，因此想PO出來一吐怨氣。其他網友看完文章，也紛紛留言表示傻眼，「無聊的情侶，別理他們」、「不懂獨享的意思嗎？可憐國文白讀了，這跟單身有什麼關聯」、「就算我結婚也是會買獨享杯」、「買獨享杯等於單身？這邏輯和智商？」、「通常這樣笑人的人，都好不到哪裡去」。

ET快訊
起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開　7年前拋家族事業出
快訊／高雄「3區」緊急停水！　明起連停12小時
小一數學題「3行字」難倒千人！年輕媽崩潰求救：誰能告訴我答案
辣模Liz消失10年近況曝！　回巴拉圭嫁好尪「考上整形醫師」
邱鋒澤被綠…陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！　痛斥4瞎事反擊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中火鍋店叫水「3週噴6萬」！顧客被限水都外食　業者囤10噸不夠

長髮女買獨享杯遭嘲笑「她一定單身」　一轉身屁孩情侶秒閉嘴

舒力基最靠近時間曝「暴風圈離200多公里」　周日起全台有雨

台中霸氣洗車業者「雞排祈雨」成功！　26日指定地點送百份

撞斷機車後照鏡留1500元獲萬讚　內行人一算！女車主還是虧本

根本吵不起來！5星座「裝聾作啞好脾氣」　雙魚羞吐原因超肉麻

「不是警大生」才打折！東北之家火鍋戰爭始末曝　新優惠仍被罵爆

想生也生不起！227國台灣生育率墊底　婦產醫曝5解方：提高補助

穀雨到！全台有雨時間曝　「大眼舒力基」開始北上靠近了

忘憂森林「乾到變草原」！遊客反暴增　揪團爬枯木拍照

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

南投日月潭終於下雨了！ 在地人聽見「久違雨聲」樂翻

地震來了！3男衝出「護小老婆」　緊抓重機怕倒地...網笑：是真愛

台中火鍋店叫水「3週噴6萬」！顧客被限水都外食　業者囤10噸不夠

長髮女買獨享杯遭嘲笑「她一定單身」　一轉身屁孩情侶秒閉嘴

舒力基最靠近時間曝「暴風圈離200多公里」　周日起全台有雨

台中霸氣洗車業者「雞排祈雨」成功！　26日指定地點送百份

撞斷機車後照鏡留1500元獲萬讚　內行人一算！女車主還是虧本

根本吵不起來！5星座「裝聾作啞好脾氣」　雙魚羞吐原因超肉麻

「不是警大生」才打折！東北之家火鍋戰爭始末曝　新優惠仍被罵爆

想生也生不起！227國台灣生育率墊底　婦產醫曝5解方：提高補助

穀雨到！全台有雨時間曝　「大眼舒力基」開始北上靠近了

忘憂森林「乾到變草原」！遊客反暴增　揪團爬枯木拍照

台中火鍋店叫水「3週噴6萬」！顧客被限水都外食　業者囤10噸不夠

長髮女買獨享杯遭嘲笑「她一定單身」　一轉身屁孩情侶秒閉嘴

奧斯卡影帝馬修麥康納可能從政！　德州最新民調45％選民挺選州長

瘋電影／私刑救援　尊重教育何其重要？

起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開　7年前拋家族事業出道

Lisa額頭正式曝光！新髮型照反應很兩極　網直指：髮際線堪憂

澎湖最新景點要開了！「粉紅小丑魚海洋館」超療癒　免門票玩到爽

花蓮療癒賞花秘境！走瓦拉米步道賞桐花 登30樓高吊橋穿越峽谷

舒力基最靠近時間曝「暴風圈離200多公里」　周日起全台有雨

梅雨季快到！他怕「愛車有霉味」跪求保養撇步　網傻眼：漏水車？

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

生活熱門新聞

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

即／高雄3區21日起「緊急停水」

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

穀雨到！全台有雨時間曝　「大眼舒力基」開始北上了

小一數學題難倒千人　年輕媽崩潰求救

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

可望「全面有雨」時間曝！　4月最多一波

新一波水氣移入　全台有雨時間點曝

紫衣男台鐵打女人！拖到車廂間「飛踢踹頭」

700元烤蝦「女友不來了」秒棄單　怒槓老闆對話曝光

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

忘憂森林「乾到變草原」！遊客不減反增

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

更多熱門

相關新聞

媽攜子抽菸逼走別人　理由讓她傻眼

媽攜子抽菸逼走別人　理由讓她傻眼

一名女網友19日凌晨0時許在臉書「爆怨2公社」PO文，分享自己遇到的奇葩經驗，稍早她在外面抽菸時，有兩名女子帶著小孩也在抽，沒想到其中一人突然跑來叫她離開，理由是「小孩在旁邊會學」，讓她超級無言。

貴婦怕油買肉多要提袋　老闆曝原因

貴婦怕油買肉多要提袋　老闆曝原因

女友被誤認成媽　她崩潰：心裡好受傷

女友被誤認成媽　她崩潰：心裡好受傷

雞排要切？客人狂跳針　她比1手勢

雞排要切？客人狂跳針　她比1手勢

30歲媽秀5工作經驗　網看履歷勸母湯

30歲媽秀5工作經驗　網看履歷勸母湯

關鍵字：

爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

即／高雄3區21日起「緊急停水」

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

騎樓停車穿雨衣遭舉發　他告贏了

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

阿滴染髮影片意外曝戀情！

深夜2地震…坤達傳2字關心　柯佳嬿一看翻白眼

穀雨到！全台有雨時間曝　「大眼舒力基」開始北上了

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

小一數學題難倒千人　年輕媽崩潰求救

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面