長髮女買獨享杯遭嘲笑「她一定單身」　一轉身屁孩情侶秒閉嘴

記者黃翊婷／綜合報導

一名長髮女網友19日在臉書「爆怨2公社」PO文表示，下班到超市買東西，選購一盒知名品牌的玉米濃湯獨享杯，竟然被後面一對年輕情侶嘲笑「你看她拿獨享杯，她一定單身」，最後乾脆趁著結帳時轉身直接怒視，瞪到他們都不敢講話。

▲原PO買獨享杯遭情侶嘲笑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，下班前往超市買雞蛋，順手拿了一盒玉米濃湯獨享杯，結果後面一對屁孩情侶看到，女方竟然說「你看她拿獨享杯，她一定單身」，講完還一直笑，她聽到之後覺得很不爽，便轉頭瞪了他們一眼，沒想到情侶倆講了一下悄悄話，女的就故意大聲回嗆，「誰知道，她剛剛就轉過來青（瞪）我啊」。

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原PO坦言，當下雖然覺得很火大，但心中不斷說服自己不要跟屁孩計較，等到結帳空檔時，再直接轉身面對面怒視，瞪到兩人都閉嘴不敢講話，「啊不是很會講？不就繼續講啊！」

文末原PO也澄清，自己其實不是單身，當天只是一個人去買東西，沒想到會遇到這種事，因此想PO出來一吐怨氣。其他網友看完文章，也紛紛留言表示傻眼，「無聊的情侶，別理他們」、「不懂獨享的意思嗎？可憐國文白讀了，這跟單身有什麼關聯」、「就算我結婚也是會買獨享杯」、「買獨享杯等於單身？這邏輯和智商？」、「通常這樣笑人的人，都好不到哪裡去」。