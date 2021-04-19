媽攜子抽菸逼別人離開　理由「小孩在旁邊會學」讓她傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友19日凌晨0時許在臉書「爆怨2公社」PO文，分享自己遇到的奇葩經驗，稍早她在外面抽菸時，有兩名女子帶著小孩也在抽，沒想到其中一人突然跑來叫她離開，理由是「小孩在旁邊會學」，讓她超級無言。

▲女子自己在小孩面前抽菸，去叫別人離開。（圖／達志影像／美聯社）

「請問一下，有人遇過吸菸的人叫吸菸的人離開嗎？」原PO提到，早些時候她在外面抽菸，剛好有兩名女帶著一名小孩也在抽，結果其中一人突然跑過來，一開口就說「不要在這裡抽菸，我家小孩在這」。

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原PO坦言，聽到這句話的當下真的超級傻眼，因為那名女子自己就在小孩旁邊抽菸，「我就問『為什麼不行』，她說『小孩會學』。三小？妳抽小孩就不會（學）嗎？到底在說三小？」

其他網友看完原PO的描述也覺得很傻眼，並紛紛留言表示，「只許官兵放火，不許百姓點燈約概念嗎？」、「所以她抽的是寂寞」、「回她，『妳手上那根是什麼』」、「我若是妳，當下就直接反問她了」。

▲無菸環境類型。（圖／翻攝自衛福部國民健康署網站）

不過，不論是二手菸還是三手菸，其實都有可能嚴重傷害健康。根據衛福部網站介紹，台灣每年約有2萬5000人死於吸菸，有3000人死於二手菸害，每年因為二手菸罹病的人更是高達15萬至28萬人，相當於平均2至3分鐘就有一位不吸菸者因為他人吸菸罹病。

為了保護不吸菸者免受二手菸害，我國已逐年擴大禁菸場所範圍，包含醫療場所、高中以下學校、動物園、加油站、公園中的兒童遊戲區等等，若民眾在禁菸場所吸菸，依法可裁處新台幣2000元至1萬元罰鍰。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！