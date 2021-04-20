劉仕傑列台灣少子化「5致命原因」：政治人物可懂年輕人壓力？

▲CIA預測台灣2021年生育率將是全球最低。圖為新生兒。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國中情局（CIA）近日公布公布全球227個國家與地區的「2021年總和生育率（fertility rate）預測數據」，台灣被列為今年預估生育率最低的國家。對此，前外交官、現任時代力量國際部主任劉仕傑19日晚間，透過臉書表示一點也不意外，並列出「高房價」、「高物價」、「低薪資」、「公托不足」與「長工時」等5項造成台灣少子化的致命原因。

劉仕傑寫道，「政府一方面說這是國安問題，一方面又弄了一個少子化辦公室（但聽說在網路上被罵到臭頭）。政府不是全然沒有作為，但數據顯示，這些作為似乎沒有太大效用，否則怎會今年第一季的生育率又比去年下降13.6％呢？」

「台灣的高房價，是不是事實？當然是。」劉仕傑指出，央行總裁楊金龍19日在立法院表示自己認同國內房價太高，因為楊金龍說他30年前也買不起房子。

劉仕傑感嘆，30年前買不起房子的楊金龍，看看今日高不可攀的房價，想必內心百感交集；而買不起房的年輕人，怎麼敢結婚？怎麼有勇氣養育下一代？對於年輕人來說，一旦背上房貸，就是20至30年的沈重壓力，每月的可支配所得幾乎所剩無幾。究竟該如何養小孩呢？

劉仕傑批評，那些祖上庇蔭、不用背房貸的政治人物，你們可懂年輕人的壓力？

▼劉仕傑。（資料照／時代力量提供）