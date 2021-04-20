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想生也生不起！227國台灣生育率墊底　婦產醫曝5解方：提高補助

記者黃翊婷／綜合報導

美國中情局（CIA）日前公布全球227個國家與地區的2021年總和生育率（fertility rate）預測數據，台灣將成為全球預估生育率最低的國家，掀起各界熱議。台灣婦產科醫學會理事長、馬偕婦產科醫師黃閔照認為，想要促進生育率，除了提高補助、改善婦女工作環境之外，希望也能放寬試管嬰兒等不孕症療程的補助條件，以及人工生殖法適用對象、代理孕母法案。

▲▼出生,嬰兒,新生兒,預防針,預防接種,出生率,少子化,生育補助,嬰幼兒。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣生育率將成為全球倒數第一名。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關，下同）

台灣生育率排名吊車尾，掀起各界對於「為何不生小孩」的討論。立委段宜康認為，台灣女性不敢生小孩的原因與傳統價值觀的壓力有關，要解決少子化的後遺症，必須檢討移民政策；前立委林靜儀醫師則分析，生育的議題有很多理智與不理智的因素，其中包括應該要解除傳統文化對於媳婦的壓力，以及男性要「有房有車」才值得婚配的偏見。

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台灣婦產科醫學會理事長、馬偕婦產科醫師黃閔照向《自由時報》表示，生育率低與大環境、經濟息息相關，需要長時間規劃才能改善，現在的職業婦女受限於職場，不能太早懷孕，因此最重要的一環是改善工作環境，例如育嬰假計入企業責任、多聘請女性員工，另外4個面向則是提高補助金額、放寬試管嬰兒等不孕症療程的補助條件、人工生殖法適用對象，以及代理孕母法案等等。

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,上下學,家長接送,課業壓力。（圖／記者李毓康攝）

▲養小孩其實很不輕鬆。

至於一般民眾的「真實情況」到底是什麼樣子，一名自稱35歲的已婚網友在PTT發文感嘆，和老婆兩人年收入共180萬元，結婚5年只生一個小孩，現在幼稚園學費、註冊費加一加，一個月就要1萬5000元，但政府每個月才補助2500元，就算想生第二個，算盤打一下就會放棄了，況且除了金錢壓力外，養小孩也很累人，這可能是年輕人不想生小孩的原因之一。

原PO認為，高房價、長工時、低薪通通都是問題，進而導致就算有人願意生也生不起，「一堆困難在那邊，誰看了還想生啊？」以他自身的條件來說，夫妻年收入180萬元，算是年輕人中的中上程度了，養一個孩子卻還是感到很吃力，「面對現實吧，我們尚且如此，台灣生育率低還意外嗎？」

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