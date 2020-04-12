單一出入口影響逃難？黃珊珊：出口不能封死、一進一出更能分流

▲黃珊珊視察公有市場防疫情形 。（圖／記者楊亞璇攝）



記者楊亞璇／台北報導

中央宣布全國市場、夜市及商圈應全面設立單一出入口。對此，台北市副市長黃珊珊12日視察公有市場後受訪表示，她認為可以做到「一進一出」，會比單一出入口更能夠分流，而且出口不能封死，應保持可開啟狀態，才不會影響逃生避難。

黃珊珊視察成德市場、永春市場後受訪表示，一般的公有市場都有多個出入口，因為前後有兩個大門，與市場處討論過，至少做到「一進一出」，就不用再繞回來，減少進出交錯可能性，可能會比單一出入口更能夠分流，中央的目的是分流，將跟中央商量，如果不是單一出入口，做了哪些措施，相信可以被接受。

至於夜市與商圈如何規範？黃珊珊說，夜市本身不是建築物，本來有很多巷弄，做單一出入口很困難，夜市範圍也難訂定，像寧夏夜市進出，本來可以前面、進後面出，她強調，怎麼做到分流，減少接觸機會才是目的，對於出入口數量、方式，將與個別夜市檢討。

黃珊珊也說，商圈範圍也很難訂，不是一個命令下來，100%做得到，將請每個商圈提供分流計劃來審查。

此外，黃珊珊日前在臉書指出，單一出入口恐會與現行的消防法規相互衝突，執行有困難。黃珊珊說明，公有市場有逃生避難需求，單一出入口，將造成發生火災時逃生避難問題，但是如果沒有封死，其實還是可以臨時打開，她強調，應保持可開啟狀態、不要封死，沒有違反消防法規，也不影響逃生避難。

北市規定公有市場戴口罩政策，但沒有訂定罰則，新北市則規定違法可開罰1萬5千元。黃珊珊說，在公有市場裡面沒戴口罩，就不讓他進來了，根本沒有處罰他的必要，除非他屢勸不聽或硬要進來，「我不讓你進來，就達到目的」，她強調，處罰不是唯一的標準，目的是要防疫、不是處罰。