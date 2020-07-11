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高齡友善環境無礙　虎尾寮公有市場揭牌

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▲台南新樓醫院在台南市虎尾寮公有市場，舉辦｢高齡友善虎尾寮公有市場揭牌」，由台南市長黃偉哲等人同主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南新樓醫院在台南市虎尾寮公有市場，舉辦｢高齡友善虎尾寮公有市場揭牌」，由台南市長黃偉哲等人同主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應高齡人口逐漸增加，高齡長者購物習慣喜歡至傳統市場之特性，故針對社區中菜市場，營造高齡友善市場，台南新樓醫院11日上午9時30分在台南市虎尾寮公有市場，舉辦｢高齡友善虎尾寮公有市場揭牌記者會｣，左鄰右舍相揪參加場面十分熱鬧。

▲台南新樓醫院在台南市虎尾寮公有市場，舉辦｢高齡友善虎尾寮公有市場揭牌」，由台南市長黃偉哲等人同主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動一開始先由關聖里社區關懷據點的長者表演「紙盒鼓及扇子舞」來做開場，周楹婍里長說，里內社區照顧關懷C據點，是大台南第一組巷弄長照站示範點，目前約有30位老寶貝，為今天活動特別派出千歲團來表演，個個都是70-80的銀髮寶貝，用他們的舞蹈讓大家感受快樂和活力。

▲台南新樓醫院在台南市虎尾寮公有市場，舉辦｢高齡友善虎尾寮公有市場揭牌」，由台南市長黃偉哲等人同主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

接著社會局長陳榮枝致詞，提到虎尾寮市場周遭設有許多長者照顧關懷據點，及健康的好鄰居台南新樓醫院，為因應年長者、兒童、行動不便者及身心障礙者購物需求，將持續推動友善環境相關措施，提供民眾無障礙生活環境。

台南新樓醫院唐修治副院長提到，醫院不是只治療疾病，在預防醫學的部分，如健康促進活動或高齡友善的推廣更是社區醫院的責任，很感謝市場處及菜市場的自治會員會能有這樣的遠見，也很謝謝里長有服務社區的熱忱，讓我們三方能夠一起合作為社區長者的健康努力。

▲台南新樓醫院在台南市虎尾寮公有市場，舉辦｢高齡友善虎尾寮公有市場揭牌」，由台南市長黃偉哲等人同主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

虎尾寮市場自治會林子佳會長表示，虎尾寮公有市場成為台南市第一個「高齡友善」揭牌的公有市場，要特別感謝台南新樓醫院的工作團隊、關聖里周楹婍里長及許原彰管理員的協助推動，藉由此次的社區健康營造計畫，讓虎尾寮市場能塑造成為一處「祖孫安心同遊、親情和樂」的友善模範市集。

▲台南新樓醫院在台南市虎尾寮公有市場，舉辦｢高齡友善虎尾寮公有市場揭牌」，由台南市長黃偉哲等人同主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南新樓醫院於虎尾寮公有市場出入口易跌倒處貼防滑貼條，防止斜坡地面及濕滑時導致跌倒，在一般廁所增設手扶把，讓長者如廁後可方便起身，減少膝蓋受力，和增設拐杖愛心傘，外出時突然下雨時可借用，還為營造健康隨手可得的可近性，於公佈欄張貼健康照顧訊息及在休息區座位，擺放放大字體版的健康訊息文章，如常見之慢性病高血壓或居家安全防跌之衛教單張，和提供放大鏡使用，讓長者隨處皆能接收到健康的訊息並且輕鬆閱讀不費力，另特別將攤販的價目表放大標示，打造市場全方位高齡友善的環境。

接著由黃偉哲市長、台南新樓醫院唐修治副院長、社會局陳榮枝局長、經發局王俊博主任秘書、東區陳勝楠區長、衛生局葉雀惠股長、市場處陳建棠處長、彭凌峰秘書、林清壯科長、許原彰市場管理員、虎尾寮市場自治會林子佳會長、關聖里周楹婍里長、南聖里周翊庭里長、關聖里社區發展協會許武雄理事長、台南新樓醫院謝宜伶督導、溫筱婕組長和王定宇立法委員及東區蔡筱薇….等議員在一同呼喊「高齡友善 環境無礙」為高齡友善虎尾寮公有市場揭牌，讓長者安全購物環境開啟另一面向。

▲台南新樓醫院在台南市虎尾寮公有市場，舉辦｢高齡友善虎尾寮公有市場揭牌」，由台南市長黃偉哲等人同主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為此次活動虎尾寮市場自治會特別推出「盛夏消暑健康活力購」，當天消費滿2百元，即可憑購買物品領取「養生飲品」或「水果」一份；另外打卡即贈送「養生五穀雜糧餅乾」一份，全程參與活動還可獲得贈送雞蛋一盒，民眾購買物品非常踴躍。台南新樓醫院在現場設立了免費「健康篩檢闖關活動」，內容包含血糖檢測、肌力檢測及居家安全宣導，來關心參加者的健康;整個活動在社區民眾有呷有拿又顧健康的熱烈參與，揭開高齡友善虎尾寮公有市場的安全購物環境。

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