公有市場、夜市攤商生意慘淡　雲林縣首推租金減免 

▲雲林縣斗六市雲林溪攤販臨時集中場，近午時間一眼望去，購餐民眾寥寥無幾，不少店家甚至未開門營業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情不僅影響觀光餐旅行業甚巨，就連零售市場攤商生意也頗慘淡，雲林縣政府推出補助縣內各公所公有市場及列管夜市攤販租金減免紓困，自2020年4月至6月，減免縣府列管所縣轄零售市場及列管夜市所有攤商3成租金，每攤3個月可少繳1600元至3000餘元租金，期能協助攤商度過難關。

雲林縣長張麗善表示，新冠肺炎疫情影響，造成縣內各鄉鎮市公所所屬公有零售市場及列管夜市攤販生意慘淡，叫苦連天，已嚴重危及攤商生計與生存，縣政府超前佈署全國唯一縣政府補助縣內公所公有市場及列管夜市攤販租金減免之紓困政策，自4月開始連續3個月，減免公有零售市場及列管夜市攤商3成租金，希望協助攤商度過難關。

張麗善指出，疫情嚴重衝擊雲林縣整體經濟景氣與民眾消費意願，縣府感同身受，並表示縣府與縣民本為生命共同體，應共體時艱，決定苦民所苦減免攤商租金，以減輕民眾負擔，協助攤販業者度過難關。

▲雲林縣政府首推縣內公有零售市場攤商租金減免紓困政策，每攤3個月可少繳1600元至3000餘元租金，助業者度過難關。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

建設處長李俊興說明，受惠「紓困減免」政策之各鄉鎮市公所所屬公有零售市場計18鄉鎮市（除水林鄉作長照使用與口湖鄉無市場）及列管夜市（斗南中興夜市及古坑夜市）共計32處（含古坑鄉綠色市集攤集區），出租攤位數1415攤、出租內店舖555鋪，出租外店舖203鋪，共計2173承租攤舖位，雲林縣政府減免攤商租金總金額達新台幣300萬元。

李俊興提到，藉由雲林縣政府拋磚引玉，希望各鄉鎮市首長也能響應加碼租金減免政策，共同幫助縣內所有攤販能度過生存危機，永續經營。

▲雲林縣政府首推縣內公有零售市場攤商租金減免紓困政策，每攤3個月可少繳1600元至3000餘元租金，助業者度過難關。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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