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F-5失事引飛官退訓　邱國正：有受影響不予否認

▲▼立法院外交及國防委員會 邱國正 立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱國正。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

F-5戰機接連發生飛安事故，傳出有3名接受F-5戰機訓練的部訓隊飛官為此退訓。對此，國防部長邱國正19日在立法院受訪時表示，「當然最近遇到這事情有點會受到影響，我們也不予否認」。

邱國正上午出席立法院司法及法制委員會，針對「國防部組織法第二條、第六條及第八條條文修正草案」、「國防部參謀本部組織法第二條條文修正草案」、「國防部防衛後備動員署組織法草案」進行說明並備詢。

邱國正表示，飛安出問題後規定1個半月要提出初步報告，現在都按期程走，但以往經驗並沒有一定要對外告知，但會蒐整報告中有問題的、有疑義的，適切對外說明。

空軍司令部18日針對媒體報導F-5飛官退訓發出新聞稿駁斥，指報導內容悖離事實，呼籲媒體報導新聞，應謹慎查明訊息來源及正確性，避免引用訛傳訊息，打擊國軍士氣與內部團結，我空軍全體官兵始終士氣高昂、團結一致，堅定站在守護領空安全的第一線，確保國家安全，籲請國人支持。

不過，邱國正坦言，以往各班隊訓練，中途都會有成員，因本身的調整，或規劃有所改變，空軍在這方面持續做評估，但每一年都有一個常數要離開，「當然最近遇到這事情有點會受到影響，我們也不予否認」，目前持續強化宣教、士氣維護，不要因為這件事情而改變多數人心態，國軍一直在努力。

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