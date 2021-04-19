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紅毛猩猩「森泰」受「三高」之苦　上海動物園籲遊客：拒絕投餵

▲上海動物園內的紅毛猩猩「森泰」。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲上海動物園內的紅毛猩猩「森泰」。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海動物園近年不時傳出遊客「任意投餵」致動物死於非命的案例，包括動物明星長頸鹿「海濱」、珍貴的白黇鹿等。遊客瘋狂餵食導致相當於人類70多歲的紅毛猩猩「森泰」長期飽受高血壓、高血脂、高血糖的疾病困擾，令人不捨。對此，上海動物園透過快閃活動，呼籲遊客能自發「拒絕投餵」，還給動物健康的生活空間。

▲上海動物園長頸鹿「海濱」誤食包裝袋死亡，標本至今仍在公園主幹道旁展出。（圖／CFP）

▲上海動物園長頸鹿「海濱」誤食包裝袋死亡，標本至今仍在公園主幹道旁展出。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，長頸鹿「海濱」1993年因誤食遊客投餵食物的包裝袋，造成胃腸堵塞猝死，它的標本至今仍在公園主幹道旁展出；一隻黑白疣猴於2005年時，因吃了遊客扔的烤肉串，竹籤戳破其口腔引起炎症。這些案例都讓園方感到無奈和痛心，即便雖然飼養員和志願者都會值守勸阻，但總有遊客管不住自己的手。

馬來熊飼養員楊俊杰表示，馬來熊其實為雜食性動物，以昆蟲、水果、蜂蜜等為食，但很多遊客認為它是肉食動物，經常投餵火腿腸等食物，「有一次看到幾個年輕人給熊喝飲料，可能是冰紅茶，它喝完之後立馬就吐了。」

▲上海動物園內遊客投餵動物行為。（圖／CFP）

▲上海動物園內遊客投餵動物行為。（圖／CFP）

至於園內的明星級「耆老」動物紅毛猩猩「森泰」則是因遊客長期瘋狂投餵食物，導致邁入老年後飽受「三高」之苦，時不時得「住院」觀察，甚至在酷熱的夏天還得轉移到「冷氣房」，等待過了酷暑後才能與遊客見面。

▲上海動物園飽受遊客「任意投餵」之苦，多年來已折損不少明星級動物。（圖／CFP）

▲上海動物園飽受遊客「任意投餵」之苦，多年來已折損不少明星級動物。（圖／CFP）

對此，上海動物園相關負責人表示，遊客「亂投餵」行為有很多危害，在健康上會造成動物營養失衡、誤食塑膠袋嚴重會致死、遊客的行為還會造成動物爭搶打架，「尤其是聰明的靈長類動物，當他們發現人類樂於投餵食物時，會產生乞食行為，違背天性。」

對於投餵行為，動物園可以築起鐵籠竪起隔離帶，建造更多的封閉式展區，但這也拉遠了人與動物之間的距離，違背了動物園的初衷。因此，上海動物園也像遊客喊話，「希望每一位遊客從自身做起，關愛動物，拒絕投餵。」

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