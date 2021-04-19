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社會 社會焦點 保障人權

台中3童疑玩打火機！5歲女被燒死　父：我唯一的孩子，還沒唸書耶

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市昨日深夜發生民宅大火，消防人員冒險進入火場搶救，在3樓下2樓樓梯轉角處發現2名易姓小兄妹及邢姓女童，經送醫搶救之後無奈仍宣告不治。從外趕回的刑姓女童父親表示，以前就曾經看到易姓男童玩打火機被他搶下，未料還是發生憾事，「我唯一的孩子耶！5歲而已，還沒唸書耶！」

▲3童疑玩打火機引惡火喪命，女兒被燒死刑父痛心：我唯一的孩子啊。（圖／翻攝臉書）

▲台中18日深夜發生3童疑玩打火機引惡火喪命，女兒被燒死刑父痛心：我唯一的孩子啊。（圖／翻攝臉書）

這場火警除造成3名孩童不治之外，另外還有一名27歲劉姓女子嗆傷、58歲張姓男子雙手約3%2度燒燙傷。起火點是在民宅2樓，1樓為美髮廳。

鄰居表示，火災發生時狂打電話給易姓小兄妹父母，告訴他們出事了，快點回來。

據了解，邢姓男子育有與前妻所生的5歲女兒，易姓男子、劉姓女子夫婦育有5歲哥哥及3歲妹妹，兩家人都是低收入戶，也都是一樓美髮廳的員工。鄰居透露，之前易父曾經用電線綑綁、鞭打兒子背部，有明顯痕跡，涉嫌家暴案。

邢姓女童父親半夜2時左右從醫院，回到租屋處查看狀況，痛苦地說，「女兒跟易姓兄妹全身燒傷30多%，都救不回來了，現在更擔心租屋處後續賠償問題。」

邢姓女童父親表示，他昨天上班上到很晚，今晚7時許起床要出門處理事情時，發現小孩都不在，問劉姓女子才知道小孩都被帶出門，稍晚劉女跟他說已帶小孩回家、也洗澡完，以為孩子都睡著了，沒想到是在玩打火機，進而發生憾事。

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