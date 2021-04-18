花蓮深夜連2震⋯氣象局解答原因！未來「餘震機率」曝光

記者李宜秦／台北報導

今日22:14發生規模6.2地震，震央為花蓮縣壽豐鄉，深度14km。中央氣象局表示，未來一到兩周不排除有規模5以上的有感餘震發生，目前已有觀測到規模較小的餘震。

▲22：14花蓮發生有感地震。（圖／氣象局）



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地震中心副主任吳健富表示，這次地震深度較淺，基本上能量會很快釋放，且各地震度也很平均，這個區域平均5年左右會有一次規模5、6的地震，不過由於該處位在板塊隱沒帶，地震有深有淺，仍須檢視往年資料才能判斷。

針對這次連續兩震，吳健富解釋，這是因為板塊在破裂的時候，有一定的強度，強度會往下傳到下一地層，在被擋住發生阻力時，就會發生地震，所以地震完第一次後，能量往下傳，又發生第二次的地震。

氣象局表示，這兩次的地震屬於同一個序列，第一次為前震，第二次為主震，未來一到兩周不排除有規模5以上的有感餘震發生，目前已有觀測到規模較小的餘震，不過尚未達到發布標準。

氣象局表示，過去宜蘭、恆春都曾發生過連續地震。初步判斷能量釋放還在進行中，未來還有可能發生規模3到5的餘震，震央處離都會區有相當距離，花蓮因地理位置接近，感受較強，通常規模5、6以上地震較有致災可能，民眾需多加留意。