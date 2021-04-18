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林毅夫：美2050年不再有科技優勢　中美關係將進入穩定格局

▲▼世界銀行前高級副行長兼首席經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長、北京大學南南合作與發展學院院長、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（圖／CFP）

▲北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京大學國家發展研究院名譽院長、新結構經濟學研究院院長林毅夫近日接受《中新社》專訪，在談及中美關係時表示，到2050年，中國實現第二個百年目標，屆時中國的人均GDP如能達到美國的一半，中國的經濟總量達到美國的兩倍，世界可能會進入到一個新的穩定格局。

林毅夫指出，2018年，中國作出「世界處於百年未有之大變局」的判斷有相當大的程度是因為中國、印度、巴西等新興市場經濟體的崛起，而其中變化最顯著的又是中國，2014年，按照購買力平價計算，中國超過美國，成為世界最大經濟體。

林毅夫提到，中國的趕超，必然帶動國際競爭格局的改變，「美國感覺到主導世界越來越力不從心了，所以，在歐巴馬主政時期，美國提出重返亞太，把軍事力量配置到太平洋來，川普上台以後，又對中國發起貿易戰、科技戰等等，這也帶來了中美之間關係的緊張。」

▲▼中美關係,美中關係。（圖／CFP）

對於如何解決上述一問題，林毅夫認為，發展是關鍵，「中國需要做好自己的事，繼續發展，同時繼續給其他國家提供發展機會。」

林毅夫解釋說，美國對華發動科技戰、貿易戰，相當大的原因是當前美國的科技水平確實比中國更高。

林毅夫表示，如果2050年中國人均GDP達到美國的一半，那時候北京、天津、上海加上東部沿海五省山東、江蘇、浙江、福建、廣東，人口總量大約4億多，這些地區的人均GDP大概會跟當時美國的人均GDP處於同一個水平，「這樣中國最發達區域的人口和收入水平和美國差不多，勞動生產率、產業技術水平也跟美國接近，美國可以卡中國脖子的技術基本就沒有了。」

但是，林毅夫也指出，中國還有中西部10億人口，這些地方的人均GDP大概是美國的三分之一左右，這部分地區還有一個快速發展的潛力，「到那時，中國的經濟規模是美國的兩倍，發展速度還會比美國快。那時，美國不再有科技優勢、也無力改變中國經濟規模是美國兩倍的事實、美國自己的發展又不能忽視中國市場帶來的機會，中美之間就能夠有一個和平和共同發展的基礎。」

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