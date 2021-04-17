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「民主歸還鳳山！」數百黑衣生校慶靜坐　3大訴求：要談話不施壓

記者施怡妏／綜合報導

鳳山高中17日舉行82周年校慶園遊會，不過卻有上百名學生穿著黑色衣服、戴黑色口罩，靜坐在操場表達對校方的不滿，學生會指出，經過學生投票，今年園遊會將以「對外開放」來舉辦，但校方考量防疫關係仍決定不對外開放，學生認為此舉形同漠視民主投票程序，高雄市議員林智鴻也到校關心此事。

鳳山高中上百名學生穿著黑T，戴著黑色口罩，在操場上靜坐抗議，還拉起黑布條「拒絕接受不民主」，還有人在白色紙張上寫著「民主歸還鳳中」，在操場上高舉著。校園的布告欄也貼滿學生會的三大訴求，「立場公正，資訊對等」、「理性溝通，正視民主」、「要談話，不要施壓」。

▲▼ 鳳山高中校慶 。（圖／民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲▼ 鳳山高中校慶 。（圖／鳳山高中學生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，以下亦同。）

▲▼ 鳳山高中校慶 。（圖／民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 鳳山高中校慶 。（圖／民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

本站稍早報導《快訊／鳳山高中校慶變調！數百黑衣學生靜坐　籲校方給話語權》，學生會表示，先前投票希望校慶可以對外開放，但學校卻因為防疫考量，仍決定不對外開放，認為此舉形同漠視民主投票程序，與校方溝通時，學務主任還向學生施壓「我如果保留法律追訴權，你覺得如何？」

《ETtoday新聞雲》記者致電該校羅姓校長，他表示，學生投票結果原本是「對外開放園遊會」，但是提案經衛生局審核未通過防疫標準，校方就決定不對外開放，學生覺得不符合他們的需求，所以才表達他們的意思。

▲▼ 鳳山高中校慶 。（圖／民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 鳳山高中校慶 。（圖／民眾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

羅校長進一步解釋，「衛生局防疫標準很高，我寫的計畫沒有通過」，所以才決定不對外開放園遊會；至於蔡姓學務主任和學生line對話出現「我如果保留法律追訴權你覺得如何」這句話，羅姓校長認為是「斷章取義」，他表示：「我沒有參與對話，不曉得，但媒體披露出的，看出來就是一句話，到底前因後果在講什麼？我不了解。」將會持續和學生溝通，讓學生了解事情原由。

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