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女子產後身體持續發出惡臭　2個月後竟從體內排出「發黑紗布」

▲女子產後兩個月身體持續發出惡臭，原來是體內一坨黑色紗布作怪。（圖／翻攝紅星新聞）

▲女子產後兩個月身體持續發出惡臭，原來是體內一坨黑色紗布作怪。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

居住在成都的閆（讀音：閻）女士今年1月在成都西區醫院順產生下女兒，產後兩個月，身體仍持續飄出血腥和臭雞蛋的異味，連身旁的人都明顯可以聞到，再加上下身腫脹疼痛、惡露不止，吃了只血和婦科藥物後，直至4月2日，閆女士體內排出了一塊發黑的紗布，她才驚覺生產時，醫院疏失對她造成的傷害。

▲閆女士在成都西區醫院生產，醫院疑似將紗布遺留在她體內。（圖／翻攝紅星新聞）

▲閆女士在成都西區醫院生產，醫院疑似將紗布遺留在她體內。（圖／翻攝紅星新聞）

 《紅星新聞》報導，閆女士今年1月28日在成都西區醫院產科，經順產生下女兒，這也是她的第一個孩子，當時下身僅輕微撕裂，住了4天醫院便順利回家。閆女士表示，「住院期間，值班護士隱晦地提示我身體有味道，讓家屬擦拭一下，隔壁床家屬也說我床位有味道，第一次生產，也不知道什麼原因。」

回家「坐月子」期間，家人多次向閆女士提到，她身上散發著血腥和雞蛋腐爛的味道。不僅如此，閆女士下身還有墜脹痛感，不能久坐、久站甚至維持同一個動作太久。生下女兒50天後，閆女士也曾到醫院回診，但因為惡露不止，未能進行陰道超音波檢查，腹部超音波則顯示沒有異常。

閆女士提到，「因為一直惡露不止，母親帶我去藥店買了消炎止血和婦科方面的藥。」用藥2日後，她體內排出了一坨物體，本以為是什麼重要器官，結果仔細一看，竟然是一塊發黑的紗布。

當她回到成都西區醫院時，工作人員表示需要進行調查，閆女士在等待回覆的過程中， 雖然紗布取出後第二天，異味就沒有了，但仍然不時感覺到腹部疼痛，「我也不知道有什麼後遺症，畢竟月子沒坐好，身體和心理壓力都很大，希望院方給我一個合理的賠償，或者保證身體健康也行。」

對此，成都西區醫院回應，已對當值醫護人員停職調查，相關部門和醫院也會對事件進行調查定論，與當事人協商相應事宜。

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