隆乳失敗「痛到取出假體」　熟女後悔嘆「太倒霉了」墜樓輕生

▲馬兆麗生前的照片。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

四川39歲女子馬兆麗上月在雲南昆明一間購物中心的頂樓墜樓身亡，根據馬兆麗父母、朋友的聊天訊息，在墜樓之前，她曾在昆明進行一場失敗的隆乳手術，疑似就是尋短的原因。

根據陸媒報導，馬兆麗的父親表示，女兒生前幾乎與昆明這座城市沒有任何交集，既沒有事業在昆明，也沒有親友在這裡生活，唯一的交叉點，就是曾來此進行多次整形手術。

馬兆麗的父親指出，女兒過世後，他從女兒的遺物中發現了3張在昆明進行整形手術的收據，包括自體脂肪豐臉、腰部、手部抽脂，以及假體豐胸，也就是隆乳的手術。

▼馬兆麗墜樓身亡的購物中心。（圖／翻攝微博）



馬兆麗的閨蜜也表示，馬兆麗做完隆乳手術後，曾一直提到自己胸部疼痛，後來痛到將放入胸部的假體都取了出來，「她說左邊胸部一直很痛，本來根本沒有想動胸部的，只是想弄個眼袋，結果鬼使神差下就做了，沒想到變成這樣子，太倒霉了。」

馬兆麗的閨蜜指出，馬兆麗取出假體後，左胸仍感到不舒服，心情也很低落，還流露出輕生的念頭，「我看這樣不行，除了安慰她，也打電話給整形診所，要求對方一定要負責。」

但還沒等到醫院的回應，馬兆麗就在昆明跳樓了。

馬兆麗的父親認為女兒的死與整形診所有很大的關聯，因此找了律師提告求償，診所最後決定賠償60萬元人民幣（約260萬元新台幣）。

此外，昆明官方也對該間診所展開調查，以病例手寫潦草、病例過於簡單，以及違規進行心電圖操作，處罰3.8萬元人民幣（約16.5萬元新台幣）。

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