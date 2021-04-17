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獨腳博士研發義肢上裝「肌肉」　完成幼年時踢足球夢想

▲孫小軍9歲截肢後，收起孩子貪玩的心態，努力唸書改變人生。（圖／翻攝光明日報）

▲孫小軍9歲截肢後，收起孩子貪玩的心態，努力唸書改變人生。（圖／翻攝光明日報）

記者魏有德／綜合報導

出生於貴州農村的孫小軍在9歲時意外失去右腿，當時的家庭條件無法讓他裝上義肢，原本不愛唸書的他在遭逢巨變後，開始刻苦學習，最終進入日本東京大學，畢業後成為一名研究「義肢」的工程師。對孫小軍而言，市面上的義肢仍存在許多不便性，為了完成幼年時踢足球的夢想，他研究出在義肢上裝「肌肉」，除可以獨立行走，甚至還能跳舞。

▲動力式智慧義肢宛如人體的肌肉，可以輔助人體撐起重量，讓行動更加自如。（圖／翻攝光明日報）

▲動力式智慧義肢宛如人體的肌肉，可以輔助人體撐起重量，讓行動更加自如。（圖／翻攝光明日報）

孫小軍研發出有肌肉的義肢，其實是一種「動力式智慧義肢」，有鑒於目前殘疾人使用的義肢，基本上得靠自身的力量帶動義肢，一不小心便會摔倒，也特別容易疲勞，非但不能長時間走路，上下樓梯也要一步一步地抬起來走。

至於動力式智慧義肢的作用便如同人體的肌肉一般，可以自行支撐住身體重量，透過電路系統提供動力讓義肢可以伸縮，模擬一般人的雙腿自然行走。透過現代科技的智慧裝置，義肢自動化可做出伸直、彎曲等動作，最終，藉由大數據分析使用者的行走習慣，成為「個人化」的義肢，讓使用者走路時更加自然。

▲孫小軍研發出的動力式智慧義肢。（圖／翻攝光明日報）

▲孫小軍研發出的動力式智慧義肢。（圖／翻攝光明日報）

據了解，孫小軍幼年時喜歡球類運動和遊戲，對課業完全不感興趣，他9歲時右腿發生病變，不採取截肢，癌細胞便會擴散至全身。從此，孫小軍改變了他的人生，在經濟環境不許可的情況下，拄著拐杖奮發向學，最終以自身經驗，投入研發義肢的領域，在2018年於大陸和日本創業，開發出「肌肉」義肢的新領域，依圓而時踢足球的夢想。

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