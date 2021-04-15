身障少女戴義肢靈活做特技　目標挺進2028帕運

▲啦啦隊示意圖。（圖／取自免費圖庫／Pexels）

實習記者巫彥臻／台北報導

美國加州11歲雅譚絲（Mikenzie Adams）出生罹患罕見疾病，導致脛骨缺陷，1歲截肢後，於16個月大裝上右義肢，很快地在4歲發現舞蹈天賦，展開啦啦隊生涯，將目標投向2028身障奧林匹克運動會，為美國助陣，同時證明自己為此項運動領軍人物。

據英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，雅譚絲目前活躍於兩個啦啦隊，業餘時間參加滑水活動。曾與NBA小皇帝詹姆斯（Lebron James）、美國網球女將威廉絲（Serena Williams）合拍運動品牌NIKE廣告，向身障者展現他們可以做的任何事情。

雅譚絲在新型冠狀病毒流行期間，停止了多場表演，但仍贏得許多虛擬競賽，9月將參加國際啦啦隊聯盟世界錦標賽，為帕運會做準備。