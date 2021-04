身障少女戴義肢靈活做特技　目標挺進2028帕運

▲啦啦隊示意圖。(圖/取自免費圖庫/Pexels)

實習記者巫彥臻/台北報導

美國加州11歲雅譚絲(Mikenzie Adams)出生罹患罕見疾病,導致脛骨缺陷,1歲截肢後,於16個月大裝上右義肢,很快地在4歲發現舞蹈天賦,展開啦啦隊生涯,將目標投向2028身障奧林匹克運動會,為美國助陣,同時證明自己為此項運動領軍人物。

據英國媒體《每日郵報》(Daily Mail)報導,雅譚絲目前活躍於兩個啦啦隊,業餘時間參加滑水活動。曾與NBA小皇帝詹姆斯(Lebron James)、美國網球女將威廉絲(Serena Williams)合拍運動品牌NIKE廣告,向身障者展現他們可以做的任何事情。

雅譚絲在新型冠狀病毒流行期間,停止了多場表演,但仍贏得許多虛擬競賽,9月將參加國際啦啦隊聯盟世界錦標賽,為帕運會做準備。

It’s not every day that a young girl from the High Desert stars in a @Nike commercial alongside world-famous athletes. But MiKenzie Adams isn’t your average 10-year-old. Story by @DP_ReneDeLaCruz. https://t.co/9YpirTMCCt