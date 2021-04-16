女大生劈腿「騙遭撿屍」！假造LINE對話告性侵　結局讓男友傻眼了

▲女大生擔心劈腿曝光，向男友謊稱遭撿屍...（示意圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名20歲女大生去年9月跟楊姓男友人發生關係，擔心遭男友痛毆、責罵，謊稱是酒後遭對方性侵。男友得知後信以為真，一來不甘心，二來苦無證據，竟與女方聯手偽造LINE對話，再向警方報案。不過，女大生庭訊時坦承誣告、受男友指示偽造對話，因此檢方16日偵結後，依誣告罪起訴男友，予以女大生緩起訴。

起訴書指出，女大生小琳（化名）與21歲男友阿勝（化名）案發時是情侶，但她去年5月18日凌晨到21歲楊男住處喝酒聊天，雙方互有好感，一時情不自禁，當場發生性關係。事後，小琳擔心被男友阿勝責罵、動粗，只好謊稱是遭「撿屍」。

阿勝以為女友真的遭性侵、又未保存相關跡證，不想輕易放過楊男，所以心生偽造證據的想法，先在去年7月盜取楊男照片，設置LINE假帳號，再要求女友加入好友，自導自演一場假對話，諸如女方稱「不要才咬你，不懂嗎？」營造曾抵抗的假象，阿勝則假扮楊男回稱，願意賠償1萬2000元，「我想跟妳在一起！」

之後，小琳持上述偽造對話，向警方報案，控告楊男性侵。不過，台中地檢署偵查時，小琳私下向楊男坦承，自己是被男友阿勝所逼，不得已才偽造對話。後來檢方開偵查庭，小琳當場吐實，獲得緩起訴處分，而男友阿勝則在16日被依誣告罪起訴。