88歲嬤徒步進香9年！淚謝媽祖救病兒　她諾：每年都會來

記者陳怡靜／綜合報導

白沙屯媽祖自11日深夜起駕，展開為期8天7夜的遶境，吸引上萬信徒跟隨。隊伍中，一名高齡88歲的阿嬤透露，徒步進香已經長達9年，全是為了感謝媽祖當年救了生病的兒子，信守承諾的她，每年都會從台北下來走完全程，「我兒子生病的時候，我就有講過，媽祖如果能保佑我的兒子好起來，我就會每一次都會來。」

「白沙屯媽祖網路電視台」15日在YouTube上傳一段影片，主角是一名來自台北的88歲阿嬤，她表示自己參加徒步進香已經持續9年，當初祈求能媽祖保佑生病的兒子，若能讓兒子康復身體，她每年都會來徒步遶境，緊跟媽祖的腳步。

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▲88歲阿嬤參加白沙屯媽祖遶境已有9年。（圖／翻攝YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）



沒想到兒子的病情果真好轉，她也信守和媽祖間約定好的承諾，每年堅持從台北下來參與，這一走就是9年，從來不曾缺席。阿嬤也透露，自己平時就相當虔誠，一個月至少會去媽祖廟拜拜2次，答謝媽祖的保佑，自己的命也是被媽祖救回，過去她曾發生過2次車禍，所幸都能化險為夷、保住一命，「感謝媽祖都有在保護我」。

影片一出，阿嬤堅毅的精神讓不少網友為之動容，紛紛表示，「阿嬤不簡單願媽祖娘娘保祐她身體健康」、「88歲能走全程，媽祖護身了，應該是」、「媽祖會永遠保護這位可愛的阿嬤！阿嬤加油」、「感動人心，慈悲母愛」、「每一個願意跟隨媽祖的香客，背後都有一段故事」。