3關鍵不構成殺人罪！「49命枉死」檢怒斥李義祥：極度輕率

記者陳羿妏、黃彥傑／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號因一輛滑落邊坡的工程車，釀49死、218傷慘劇。目前肇事的義祥工業社負責人李義祥，以及非法越籍移工「阿好」均遭羈押禁見，而花蓮地檢署今（16日）偵結全案，依過失致死罪嫌，將李義祥、阿好起訴。對此，花檢稍早召開記者會，說明「3關鍵」不構成殺人罪。

▲花檢說明太魯閣號事故調查情形。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

根據調查，事發當天李義祥開著載滿廢棄輪胎的工程車前往工地，其副駕坐著移工「阿好」；然而，過程中，李義祥因迴轉不慎，將工程車卡在樹叢，又當天非合法施工時，李義祥不敢打電話通報，反倒是與阿好商討如何將工程車拉起，李義祥指示阿好將在案發地一旁的挖土機駛近，而李則用了一個環狀布帶在工程車車斗左前方的立柱上打結，試圖將工程車拉起，惟最後吊帶因承受不住重量，工程車當場滑落軌道，釀成此次事故。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡今（16日）指出，李義祥被依過失致死、過失毀損逃逸、肇事逃逸等罪嫌起訴，非法越籍移工阿好，同樣被依過失致死罪嫌起訴；聯合大地監造商李進福、衛生人員張齊富財，被依過失致死罪起訴。另外，周芳怡也提出「3關鍵」不構成殺人罪。

周芳怡說明，事發當時沒有人員去控制這台車，是極度輕率、便宜行事的作法，導致工程車從邊坡滑落下去，墜落到軌道，李義祥、阿好都有過失，而且對於列車翻覆，造成死亡結果也有因果關係；接著周芳怡指出，根據太魯閣號列車行車紀錄器攝錄畫面可見，工程車當時已經翻覆在鐵軌旁邊，檢方事後有找到李義祥的手機，調查案發之後通聯對象是誰，亦取得李的通訊軟體對話紀錄，針對其通聯情形一一查證、分析，而查證結果後發現，案發後李義祥並沒有依照標準作業流程，去撥打緊急聯絡電話，也沒有撥打119報警、叫救護車，故認定李沒有及時做防護工作，行為已經構成肇事逃逸；至於是否構成殺人罪，周芳怡表示，殺人是必須要有故意。





另外，花檢也透過新聞稿針對痛斥李義祥等人，內容指出，李義祥、阿好2人駕車陷落邊坡時，明知可請專業人士協助車輛脫困，竟極度輕率以錯誤之方式拖拉車輛，導致車輛翻落邊坡，甚至於事發後亦無任何緊急通報之作為，而釀成悲劇；被告4人過失行為所生之危害，既深且鉅，不但震驚國際社會、重創我國觀光形象（死傷者人數眾多且包含外籍人士），更無端剝奪49位無辜被害人之美好人生及數億元以上之經濟損失（太魯閣列車每節車廂造價即超過5千萬元，遑論其他救災、醫療、重建等資源耗費）。清明連假本是家人歡樂團聚、慎終追遠之時刻，而408車次為實名制列車，乘客選擇搭乘此一早班車輛，無非希望能盡快返鄉與親友團圓，卻因被告4人極度違背專業、輕率之行為，導致天人永隔，造成家屬永遠無法抹滅之痛楚。