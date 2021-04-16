白沙屯媽鑾轎吸萬人朝聖！網急提醒「空拍是禁忌」　原因曝光

記者曾筠淇／綜合報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖徒步遶境第5日，進香隊伍16日凌晨3時許就從雲林縣土庫鎮起程，準備前往北港朝天宮刈火，不少信眾為此感到興奮不已，早早就徒步抵達北港迎白沙屯媽，人潮大爆滿。不過，就有網友指出，記錄當下的盛況雖然很不錯，不過「人不能站在神明的上面」，所以最好不要「空拍」。

▲朝天宮周邊擠滿信眾。（圖／記者蔡佩旻攝）

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苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，縱跨中部苗、中、彰、雲四縣，展開為期8天7夜、來回共計400公里的進香行程，數萬名信眾跟隨長途跋涉。白沙屯媽祖鑾轎上午10時40分停駕北辰派出所，數萬名信徒加上維安警力，把整個路口擠得水洩不通；而到了上午11時55分，媽祖鑾轎進入北港朝天宮，加上沿途加入的信徒，北港鎮估計湧入超過10萬人，相當熱鬧。

▲網友留言曝禁忌。（圖／翻攝自Facebook）

白沙屯媽祖進香信徒齊集於朝天宮廟埕，敬備豬羊牲禮，準備舉行祝壽大典儀式。由於畫面相當壯觀，因此就有不少人都以空拍方式拍照留念，而網友看到畫面後，也忍不住直呼「太震撼了，好感動」、「一定很感人」、「哇！好壯觀」。

不過，其中就有網友留言表示，「雖然照片很好，但人不能站在神明的上面。參考看看！畢竟是宗教活動。」對此，《ETtoday新聞雲》記者致電民俗專家柯柏成詢問，他透露，確實最好不要空拍、站在神明之上，「這是對媽祖的尊重。」