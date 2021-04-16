　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

給丈夫留血脈！26歲癌末妻「捨命產子」亡　尪再娶：孩子需要媽媽

▲▼妻子去世一年，他娶了新妻。（圖／翻攝自微博）

▲兩人結婚照。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

5年前，大陸一癌症患者張麗君被確診為胰腺癌晚期，卻堅持要為丈夫捨命產子的故事，感動了千萬網友。孩子出生後，她也因病情惡化離世。但5年後，丈夫韓詩俊最新近況被挖出，他在前妻病亡後，很快再婚，更將孩子送給別人。網友看後氣憤怒指，「呵，男人。結果女人只感動了自己，低估了人性。」

綜合陸媒報導，她叫張麗君，很多網友第一次聽到這個名字是在一檔大陸紀錄片《人間世》中。影片紀錄了她短暫而又美麗的一生，見證了她對於愛情的執著，見證了她對於孩子最無私的愛。

張麗君出生在上海，從小家境富足，父母對她更是疼愛有加。在這樣的家庭條件下，她可以說過著無憂無慮的生活，內心充滿陽光，積極向上地面對著生活中的一切。

▲▼妻子去世一年，他娶了新妻。（圖／翻攝自微博）

▲為了給老公生孩子，她不惜付出自己的生命。（圖／翻攝自微博）

度過童年，度過青春期，經過時間的雕琢張麗君成長為一個亭亭玉立的女孩，同時，她也邂逅了自己的愛情，一份曾經感動了無數網友的愛情！

她遇見了可以讓自己託付一生的那個男孩韓詩俊。兩人誌趣相投，經過熱戀，很快便走進了婚姻的殿堂，婚後不久，就迎來了她們的愛情結晶。

但是天公不作美，在她26歲的那年，一個噩耗生生地撕裂了她原本平靜的生活。在她懷孕第5個月的時候，她被查出了胰腺癌晚期。

這無疑摧毀了張麗君的一切，醫生勸她引產治療，為自己的生命爭取活路。對於此時的張麗君來說，是人生難以抉擇的時刻，是放棄孩子，還是放棄自己。答案很明顯，這個還沒有生下孩子的母親說了這樣一句話，「如果讓我去引產，我就跳下去，我老公才27歲，我26歲，我不可能就這樣叫他一輩子就一個人過，他老了也要有人陪。」

她跟醫生反復確認一件事，如果自己繼續懷孕，孩子會不會感染癌症？醫生表示不會。得到這個答案，張麗君就在考慮孩子考慮老公的情況下，暫時放棄癌症的治療。

▲▼妻子去世一年，他娶了新妻。（圖／翻攝自微博）

▲妻子不久，他娶了新妻。（圖／翻攝自微博）

最後，張麗君剖腹產後，才開始治療癌症，可是癌細胞已經徹底擴散，她選擇將生的希望留給孩子，同時也給丈夫留下血脈。

張麗君去世前，最大的願望是能和老公出去旅遊。因為治療費已經花光了家裡的錢，為了滿足張麗君的心願，韓詩俊把他們的一處房子賣了，湊齊了錢帶她出去旅遊。張麗君覺得能為這樣的好男人生下孩子，實在是一件幸福的事。在孩子幾個月的時候，張麗君還是沒有打敗癌症，離世了。

近日，大陸微博網友瘋傳，張麗君離開後不到1年，丈夫就再婚了，還把兩人的孩子過繼給堂姐了。之後網友氣炸怒罵，男方是負心漢，「唉，一切好像都是一個笑話」、「人這一輩子還得靠自己，女人首先要愛自己」、「女人都別傻了，好好的愛自己吧」。

不過，韓詩俊表哥回應，韓詩俊確實已經再婚，但並不是傳言的不到1年，也沒有過繼孩子，是自己親自撫養，「孩子太小，需要一個媽媽照顧，韓詩俊將起訴謠言源頭。」

ET快訊
快訊／李義祥過失致死起訴全文曝！花檢5474字還原案發經過
快訊／嘉義女陳屍租屋處！房東破門驚見「滿身瘀青」全裸躺床
快訊／美FedEx大規模槍擊8死60傷　槍手朝人群掃射後自盡
都是小三？采子和「愷樂、謝忻」差在哪　網揭關鍵：讓人看不起
花旗動卡率逾8成卻砍消金業務！銀行專家、信用卡達人揭關鍵
14歲少女夜衝撞樹亡影片曝！後座21歲車主噴飛重傷...涉過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

給丈夫留血脈！26歲癌末妻「捨命產子」亡　尪再娶：孩子需要媽媽

遼寧鐵嶺9天內建1400公尺管線應付稽查　污水廠未正常運行遭踢爆

沙塵暴襲擊大陸！「7分鐘淹沒」內蒙古一棟樓　人出門成兵馬俑

「服務業最香」　陸Q1GDP：24.931兆元人民幣，同比增長18.3%

大陸封殺不到20天…瑞士BCI偷偷下架「抵制新疆棉」聲明！　

74元吃一頓海底撈！節儉媽「超省錢點餐法」吃飽飽　網友一看氣炸

化療完返家見男童水中掙扎　59歲胃癌患者跳3公尺水渠救人

BBC記者北京接種「大陸國藥疫苗」　呼籲「打針讓疫情停下來」

爺爺不給買！6歲童「趴路上」鬧脾氣慘遭黑車輾壓　駕駛以為塑膠袋

快訊／終於出現！馬雲神隱數月「首曝光」普丁視訊會議　2小時沒發言

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

徒步進香9年！謝媽祖「救病兒」　88歲嬤守承諾：我每次都會來

計程車快車道右轉＋未打方向燈 直行騎士被撞飛...待轉區也遭殃

小賴曝荳荳「一直都在哭」　力挺好友：一定會抱不平

連2年都來！白沙屯媽停駕輪胎行 特別幫老香丁腳加持...感動全場

給丈夫留血脈！26歲癌末妻「捨命產子」亡　尪再娶：孩子需要媽媽

遼寧鐵嶺9天內建1400公尺管線應付稽查　污水廠未正常運行遭踢爆

沙塵暴襲擊大陸！「7分鐘淹沒」內蒙古一棟樓　人出門成兵馬俑

「服務業最香」　陸Q1GDP：24.931兆元人民幣，同比增長18.3%

大陸封殺不到20天…瑞士BCI偷偷下架「抵制新疆棉」聲明！　

74元吃一頓海底撈！節儉媽「超省錢點餐法」吃飽飽　網友一看氣炸

化療完返家見男童水中掙扎　59歲胃癌患者跳3公尺水渠救人

BBC記者北京接種「大陸國藥疫苗」　呼籲「打針讓疫情停下來」

爺爺不給買！6歲童「趴路上」鬧脾氣慘遭黑車輾壓　駕駛以為塑膠袋

快訊／終於出現！馬雲神隱數月「首曝光」普丁視訊會議　2小時沒發言

彰化火車站前發了！50年郵局退休　合作國賓打造新影城

從小舉動看出他對你有意思！　「12星座」對你有好感時會這樣表示

長髮妹吹完頭髮「滿地都毛」超崩潰　網曝1物神解救：根本天堂

快訊／台東近海15:28規模4.6地震　最大震度達4級

國民黨揆戰況最新民調出爐　江啟臣聲量狂飆落後韓國瑜1％

想要巨鵰！2男互把「痔瘡藥膏」打入陰莖　整根腫爆GG了

快訊／李義祥過失致死起訴全文曝！花檢5474字還原案發經過

WeCare「當側翼」噤聲治安問題　國民黨勸改名「WhoCares高雄」

再這樣愛亂跑出門就毀這個家！　阿瑪奴才3招守護後宮和平

范冰冰大橘裝出席「舞台只站得下4人」　形象重創後活動規格差很大

女兒帶2貓搬回家！苗栗爸花萬元　請木工蓋「超神貓屋」4萬人朝聖

大陸熱門新聞

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

15歲少年拒讀書　工地操4天求饒

84歲老教授徵婚！找22至40歲嫩妻

爺爺不給買！6歲童「趴路上」狂鬧慘遭車輾

女揮手謝讓路司機　秒遭別車撞飛

癌末妻舍命產子亡：給丈夫留血脈！尪秒再娶

沙塵暴襲擊大陸！「7分鐘淹沒」內蒙古一棟樓

甜美正妹「爽嫁黑人球員」被酸爆！老公身世挖出

快訊／馬雲現身普丁視訊會議　全程沒發言

才嗆完特斯拉　小鵬汽車爆充電自燃！

公務員兒媳哺乳期搞上50歲局長　公公揭家醜

抖音女神整型前模樣曝！交往CEO偷嫁富二代

這部新韓劇「帶種」　中國廣告全刪

尷尬…BCI偷偷下架「抵制新疆棉」聲明！

更多熱門

相關新聞

竹聯「仙女」恐嚇800萬！法院要開庭「她死了」

竹聯「仙女」恐嚇800萬！法院要開庭「她死了」

北市大同區一名社區女住戶綽號「仙女」江女，覬覦社區1千多萬元的公基金，因此在管委會請人在洗刷外牆時，藉口「髒水潑進家裡」向社區管委會索賠8百萬元，管委會不願付錢，仙女便找多名小弟大鬧社區，她與小弟們依恐嚇取財等罪遭起訴。16日士林地院開庭，法官表示主嫌江女已去世，管委告訴人則願意給3名被告小弟改過自新機會。

罹癌不舒服！臘腸狗每晚靠緊狗姊

罹癌不舒服！臘腸狗每晚靠緊狗姊

他腳腫到走不了…醫檢查嘆：是大腸癌

他腳腫到走不了…醫檢查嘆：是大腸癌

神明有指示！85歲爺罹癌要切3器官

神明有指示！85歲爺罹癌要切3器官

目睹丈夫床戰　人妻刀捅小三下體

目睹丈夫床戰　人妻刀捅小三下體

關鍵字：

張麗君癌症癌症生孩子去世丈夫再婚

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邱鋒澤宣告「切割采子」　深夜拋震撼彈

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

即／花旗退出13國消費金融事業　包括台灣

采子認曖昧何孟遠！4人爆「邱鋒澤被綠了」

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

采子慘遭解約...有救了！　謝和弦、莉婭暖心招手

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳搶同學男友

「死豬結」綁賊4小時致死　蕉農判3年：不公平

采子宣布從《全明星》退出！痛哭向荳荳道歉

荳荳心碎開砲采子、何孟遠　狼人殺好友全挺她

窗外「無頭生物」　女驚：牠坐樹2天了！

翡翠水庫不缺水　全因他當年一個決定

陳敬宣爆怒：這真是正常朋友？

以為出去玩！柴打完針變臉網笑翻

更多

最夯影音

更多
采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默
采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面