給丈夫留血脈！26歲癌末妻「捨命產子」亡　尪再娶：孩子需要媽媽

▲兩人結婚照。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

5年前，大陸一癌症患者張麗君被確診為胰腺癌晚期，卻堅持要為丈夫捨命產子的故事，感動了千萬網友。孩子出生後，她也因病情惡化離世。但5年後，丈夫韓詩俊最新近況被挖出，他在前妻病亡後，很快再婚，更將孩子送給別人。網友看後氣憤怒指，「呵，男人。結果女人只感動了自己，低估了人性。」

綜合陸媒報導，她叫張麗君，很多網友第一次聽到這個名字是在一檔大陸紀錄片《人間世》中。影片紀錄了她短暫而又美麗的一生，見證了她對於愛情的執著，見證了她對於孩子最無私的愛。

張麗君出生在上海，從小家境富足，父母對她更是疼愛有加。在這樣的家庭條件下，她可以說過著無憂無慮的生活，內心充滿陽光，積極向上地面對著生活中的一切。

▲為了給老公生孩子，她不惜付出自己的生命。（圖／翻攝自微博）

度過童年，度過青春期，經過時間的雕琢張麗君成長為一個亭亭玉立的女孩，同時，她也邂逅了自己的愛情，一份曾經感動了無數網友的愛情！

她遇見了可以讓自己託付一生的那個男孩韓詩俊。兩人誌趣相投，經過熱戀，很快便走進了婚姻的殿堂，婚後不久，就迎來了她們的愛情結晶。

但是天公不作美，在她26歲的那年，一個噩耗生生地撕裂了她原本平靜的生活。在她懷孕第5個月的時候，她被查出了胰腺癌晚期。

這無疑摧毀了張麗君的一切，醫生勸她引產治療，為自己的生命爭取活路。對於此時的張麗君來說，是人生難以抉擇的時刻，是放棄孩子，還是放棄自己。答案很明顯，這個還沒有生下孩子的母親說了這樣一句話，「如果讓我去引產，我就跳下去，我老公才27歲，我26歲，我不可能就這樣叫他一輩子就一個人過，他老了也要有人陪。」

她跟醫生反復確認一件事，如果自己繼續懷孕，孩子會不會感染癌症？醫生表示不會。得到這個答案，張麗君就在考慮孩子考慮老公的情況下，暫時放棄癌症的治療。

▲妻子不久，他娶了新妻。（圖／翻攝自微博）

最後，張麗君剖腹產後，才開始治療癌症，可是癌細胞已經徹底擴散，她選擇將生的希望留給孩子，同時也給丈夫留下血脈。

張麗君去世前，最大的願望是能和老公出去旅遊。因為治療費已經花光了家裡的錢，為了滿足張麗君的心願，韓詩俊把他們的一處房子賣了，湊齊了錢帶她出去旅遊。張麗君覺得能為這樣的好男人生下孩子，實在是一件幸福的事。在孩子幾個月的時候，張麗君還是沒有打敗癌症，離世了。

近日，大陸微博網友瘋傳，張麗君離開後不到1年，丈夫就再婚了，還把兩人的孩子過繼給堂姐了。之後網友氣炸怒罵，男方是負心漢，「唉，一切好像都是一個笑話」、「人這一輩子還得靠自己，女人首先要愛自己」、「女人都別傻了，好好的愛自己吧」。

不過，韓詩俊表哥回應，韓詩俊確實已經再婚，但並不是傳言的不到1年，也沒有過繼孩子，是自己親自撫養，「孩子太小，需要一個媽媽照顧，韓詩俊將起訴謠言源頭。」