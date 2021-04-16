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侯佩岑代言高檔月子中心　負責人夫婦遭重判5年多將入監

▲▼京倫建設負責人李俊琳、胡白玫夫婦。（圖／記者吳銘峯攝）

▲京倫建設負責人李俊琳、胡白玫夫婦。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

藝人侯佩岑代言京倫集團經營的高檔月子中心「英倫產後護理之家」，負責人李俊琳、胡白玫夫婦，與胡女閨密、新加坡李姓女富商發生糾紛，女富商控告李氏夫婦侵占等罪。李氏夫婦一審分別判刑5年6月與4年8月。二審再加重，改判5年8月與5年2月。李氏夫婦上訴，最高法院16日駁回上訴定讞，2夫婦將入監執行。

京倫集團旗下有京業、昇邦等多家建設公司，其間更有著名的「英倫產後護理之家」，走高價位市場，包含藝人侯佩岑、劉若英、范瑋琪都曾入住，連已故國標舞天后劉真，生產後也選擇這裡。

而日前有一名新加坡李姓女富商出面，她指控自己與胡白玫認識超過20年，雙方原本感情極好，還在2011年間與胡女夫婦共同簽下投資協議，由女富商出資4億元、李氏夫婦出資4億5千萬元，雙方各分潤一半，共同開發台北市小南門附近的93坪國有地。但李氏夫婦卻挪用款項，投資公司其他事業。女富商不滿提告，李氏夫婦遭提起公訴，一審認定2人分別犯下「業務侵占」等罪，分別判刑5年6月與4年8月。

案經上訴，高等法院二審審理期間，李氏夫婦不斷釋放善意，表示公司除自費買下協議案一旁的畸零地外，還取得建照，並舉行開工破土典禮，就是希望能把投資協議完成，好盡快分紅給女富商；另外雙方已經簽下和解契約，李氏夫婦強調會盡力履行和解契約，也請求法院給予緩刑，讓公司順利完成開發案，除了賠償女富商以外，也能讓集團員工不要失業，生活可以繼續下去。

審判長當庭諭知雙方儘速履行和解契約，消弭糾紛，讓生活早日回歸正常。高院二審於去年11月底宣判，高院認定2夫婦分別犯下「共同業務侵占」、「共同背信」、「使公務員登載不實」等罪，考量2人並未履行完畢和解契約，高院因此加重刑度，將李俊琳重判5年8月，胡白玫也重判5年2月。此外高院認定2人犯罪所得高達3億2千餘萬元，也宣告一併沒收追繳。2夫婦再上訴第三審，最高法院16日駁回上訴定，2夫婦即將發監執行。

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