黃書瑜／3分鐘看懂使用牌照稅

▲無論是汽車或機車車主，每年 4 月都會收到使用牌照稅繳款書通知，遲未繳納者，每超過兩日，就會按照本來該繳的稅額加徵1％滯納金。（圖／取自免費圖庫pexels）

家中有車者，無論是汽車或機車，每年 4 月都會收到「使用牌照稅」繳款書的通知，但大家有想過，為什麼要繳納使用牌照稅嗎？而使用牌照稅到底怎麼算？有任何免稅的規定嗎？如果不繳納會有哪些問題？以下，除了讓大家了解牌照稅外，也提醒大家別忘了繳稅。

4月繳納使用牌照稅

徵收使用牌照稅的目的，不外乎是為了增加政府稅收來源，也同時具有促進廢車處置和註銷車牌牌照的誘因；因為車主若將廢棄車輛棄之不理，只要未向監理機關辦理報廢手續，每年還會收到使用牌照稅繳款書的通知。

依照《使用牌照稅法》第10條的規定，使用牌照稅的繳納期間原則上是在4月1日至4月30日，但今年（2021年）因為遇上4月30日勞動節補假，截止日順延至5月3日。

如果是營業用車輛，像是計程車，一年分兩期來徵收，分別是在4月1日至4月30日及10月1日至10月31日。在此特別提醒，假設計程車司機因為感染了新冠肺炎，繳納期間仍在治療當中，可依「稅捐稽徵機關受理納稅義務人因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響申請延期或分期繳納稅捐審核原則」申請延期或分期，詳請可參照財政部網站「因應嚴重特殊傳染性肺炎專區」）。

逾期未繳稅該怎麼辦

稅額的計算上，會因使用的交通工具種類而有不同，像是汽車及機車，就會按照汽缸總排氣量或其他動力畫分等級（但機車排氣量如果是在150CC以下，就不必繳納使用牌照稅）；船舶則是用噸位來計算。各縣市稅捐稽徵處或稅務局的網站上均有線上試算系統，如果不清楚該繳多少稅額，可以上網試算。

假設沒有申請延期或分期繳納稅款，卻繳納期限內繳稅，這樣每超過兩日，就會按照本來該繳的稅額加徵1％滯納金。超過30日未繳納的話，除了要額外繳納前面所說的滯納金之外，還將面臨法務部行政執行署所主導的強制執行。

此外，如果開了逾期未繳稅的車輛出去，在路上被發現欠稅的話，除了會被要求補稅外，還會再處以應納稅額一倍以下的罰鍰。如果是駕駛已經報停、撤銷或是註銷牌照的車輛，被抓到的話，除了會被要求補稅外，更會面臨應納稅額兩倍以下的罰鍰。再次提醒大家，一定要留意繳納期限，免得產生多餘的繳滯納金或被機構強制執行。

可以免繳使用牌照稅嗎

《使用牌照稅法》第7條確實列有11種可以免徵使用牌照稅的情形，但別高興太早，因為這些情形幾乎離我們很遙遠，像是軍隊裝備交通工具、警備車、救護車、外交待遇機構及人員的交通工具、公路汽車客運業等。

另外，領有《身心障礙手冊》或證明者也有機會可以免徵使用牌照稅：1.身心障礙的人有駕駛執照，且為該車實際所有權人，每人以一輛車為限；2.因身心障礙情況導致無駕駛執照，車輛是由該身心障礙者本人、配偶、同一戶籍二親等以內親屬或經法院選定之監護人或輔助人所有，且該車輛是供該身心障礙者使用，每一身心障礙者以一輛為限。上述兩種情形下，可向車籍所在地的稽徵機關提出申請免徵使用牌照稅。

另外，完全以電能為動力之汽車及機車，分別在2012年1月6日至2021年12月1日，以及2018年1月1日至2021年12月31日這段期間內，也是免徵使用牌照稅。

使用牌照稅常見問題

情況一：將車輛賣給他人，車子已經交付了，但新買家卻遲不配合過戶，因此原車主還是會收到使用牌照稅繳款書，若不付錢會被強制執行，到底要怎麼自保？

原車主可以存證信函的方式催告買家盡速配合辦理過戶手續，假設找不到這位買家，可以登報的方式代替。若對方仍不出面辦理，可將存證信函或登報的報紙兩份，向監理機關辦理車輛拒不過戶註銷牌照手續；然而在註銷前，還是得將積欠的使用牌照稅及罰鍰等繳清。只要牌照一註銷，這輛車子就不能再使用了，原車主也就不會再收到使用牌照稅的繳款書了。

情況二：車輛遭偷竊，遲未尋獲，卻還要繳使用牌照稅？

當車輛遭竊，可以持向警察機關報案的證明單，直接向監理機關辦理註銷牌照或停駛手續，之後可依照實際使用日數計算當年應繳的使用牌照稅，如果已經繳納全年期的稅款時，也可以申請退還未使用期間的稅款。

情況三：長期滯留國外，卻還要一直繳納使用牌照稅，除了賣車外，還有什麼省錢辦法？

其實在《使用牌照稅法》第13條裡有規範，如果不打算使用，可以向監理機關申報停止使用，這時會依照實際使用期間的日數計算使用牌照稅；若有多繳的則可申請退還。如果回國後想使用車輛，再向監理機關辦理復駛登記，使用牌照稅會依實際使用的日數計算。

這裡要特別提醒大家，千萬別抱持著僥倖心態，想說車輛遭註銷牌照或是辦理停駛後，只要沒被抓到就可以繼續駕駛車輛。若因此被查獲，除了補稅外，還會被處應納稅額兩倍以下的罰鍰，一點也不划算！

●黃書瑜，目前為執業律師，台北大學法律學系博士生，具有法律、會計雙學士，與財稅法學碩士學位，斜槓到講師、部落客，目前同為podcast《法律什麼鬼。復仇版》主持人之一。以上言論不代表本報立場。