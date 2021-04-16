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日男搞丟AirPods　「超愛炸雞」特殊字樣成功找回

▲▼日本一名網友丟失Airpods靠特別圖樣找回。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲日本一名網友丟失AirPods靠特別的圖樣裝飾找回。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

東西不見都會想到去警察局看有沒有失物招領，但要確認自己是失主真不是件容易的事，不過近日日本有位網友，靠著充電盒上獨特的文字樣式，加上螢光貼紙，成功找回自己的AirPods。

據日媒「ねとらぼ」報導，日本一位網友「咲羅」日前在twitter上發布貼文，分享他最近弄丟了Airpods耳機，急得他趕緊聯絡警察。而警察那邊也回覆說確實有撿到一副AirPods耳機，但無法確認是不是真的為咲羅所有，所以不能輕易將耳機給他。

聽到此，咲羅馬上告訴警方，他的AirPods盒子正面印有「超愛炸雞（唐揚げ大好き）」的字樣，背面還貼著熊貓圖案的螢光貼紙，憑著這兩項特別的裝飾風格，最後終於成功拿回耳機。

▲▼日本網友靠著特殊的裝飾風格，成功找回自己的Airpods。（圖／翻攝自Twitter／@skr_0221）

▲除了超愛炸雞的字樣，咲羅的AirPods盒子背面還貼有其他貼紙。（圖／翻攝自Twitter／@skr_0221）

網友們表示，「辛苦的一天結束後看到這個我笑了，謝謝！」、「這種容易理解的雕刻效果很好！」、「有夠好懂」、「各種意義上的天才啊」，也有網友附上自己的帆布袋印有類似愛炸雞圖樣的圖片。

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