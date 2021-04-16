化療完返家見男童水中掙扎　59歲胃癌患者跳3公尺水渠救人

▲肖恩滿不顧自己病體仍奮勇跳入3公尺深大渠救人。（圖／翻攝北京時間微博）

記者魏有德／綜合報導

河南信陽一名患有胃癌的59歲大叔肖恩滿10日化療結束後，途經家附近的灌溉渠道時，發現一名男童在水裡拼命掙扎，水性並不好的肖恩滿隨即縱身跳入3公尺深的渠水中救人。情急之下，肖恩滿忘記上衣口袋還放著手機、現金及證件，一度因男童掙扎反作用力下沉，幸好在聞訊趕來的村民協助下雙雙脫困、安全獲救。

▲患有胃癌的59歲男子肖恩滿做完化療後返家途中發現有男童溺水。（圖／翻攝北京時間微博）

《信陽日報》報導，肖恩滿表示，從鄭州化療完回來時，發現有人在喊救命，看見一名小孩落水，「我就衣服什麼都沒脫，手機拿著就下水救小孩，雖然生病，但人命關天必須救。」

肖恩滿回憶當下仍心有餘悸，他表示，溺水的男童才6歲，已經開始往下沉，「趕緊游到那邊，給他抓上來，也沒其他想法，主要想著救小孩，誰看見了（都會這樣）。」

▲肖恩滿見到溺水男童，立即跳入大渠救人。（圖／翻攝北京時間微博）

據了解，落水的男童是該鎮南園村人，父母在外務工。事發前，小男孩趁著爺爺奶奶在忙家務，跑到門口東邊的梅山中乾渠大堤上玩耍，意外落入水中。肖恩滿發現後，奮力游到落水男童身邊，一手緊抓男孩的衣服，一手使勁划水。

肖恩滿一邊用頭將小男孩頂起，一邊往岸邊游去。當他游到岸邊使出最後的力氣，先把小男孩頂上岸，最後在聞訊趕來的村民幫助下，兩人雙雙獲救。