8歲童屏東市地政所玩耍踩破採光罩　墜地下1樓...勇消垂降搶救

▲消防人員到屏東市戶政事務所進行救護 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一名8歲男童，昨晚在屏東市地政事所玩耍時不慎踩破採光罩跌落地下一樓，屏東消防人員趕往救援，由於無人上班，不能經大門扺達出事地點，從光罩破損處利用高索救助方式下垂救人，發現臉部等多處擦傷，意識清楚，緊急送醫治療，縣府地政處獲悉後已派人到屏基了解男童狀況、並向家屬致意及到屏東地政事務所現場查看採光照補救措施。

▲▼救護男童、送醫治療。



屏東縣政府消防局於昨（3）日晚上20時03分接獲民眾報案屏東市地政事務所前發生人員墜落案件，立即指派救護車和消防車出勤。

車輛到達現場時發現，建築物地下一樓上方採光罩破損，據現場民眾表示，有一位8歲男童玩耍時不慎踏破採光罩失足墜落，由於適逢傍晚人員皆已下班，無法經大門口抵達，救助人員評估由破損處直接救援最為迅速。

立即搬運雙節梯、攜帶繩索、頸圈和長背板由上方進入，接觸傷者後先進行傷勢和生命徵象評估，穿戴頸圈、長背板並以繩索固定，其他人員架設繩索等待救治傷者結束後由上方開口處執行高索救助，藉由警義消通力合作下，順利地將受困者運送至地面得以脫困，救護人員再次檢傷確認孩童臉部、肢體多處擦傷、意識清楚，立即交91車後送至屏東基督教醫院救治。

據悉，國小一年級男童（約8歲）與雙親至屏東縣政府周邊遊玩，於追逐嬉戲中踩至天井壓克力板，壓克力板破裂後掉落地政事務所地下室，經由消防人員將男童以擔架固定拉上送醫。據悉目前該童無生命危險，身體多處擦傷、腿部骨折。

據悉，男童是和雙親至屏東縣政府周邊遊玩，於追逐嬉戲中踩至天井壓克力板，壓克力板破裂後掉落地政事務所地下室，目前該童無生命危險，腿部骨折。