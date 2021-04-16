南韓內閣大幅改組！文在寅指定金富謙為新任總理　青瓦台人事異動

▲文在寅指定金富謙(左)為新任國務總理。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓本月7日進行首爾、釜山市長補選，執政黨經歷嚴重挫敗，國務總理丁世均在完成伊朗出訪行程後，正式向總統文在寅提出請辭獲准。對此，文在寅今（16）日提名前行政安全部長金富謙（김부겸）為新任國務總理，並針對國土交通部、雇用勞動部、產業通商資源部、科學技術情報通信部、海洋水產部等內閣進行大幅度的改組。

根據《韓聯社》報導，南韓青瓦台秘書室長俞英民於16日下午召開記者會，正式向外界發佈上述消息，其中金富謙為繼李洛淵、丁世均以後的第3任國務總理，預計將會是文在寅卸任前的最後一任國務總理，國務總理為繼總統之後，掌管國政的第二把交椅。

金富謙隸屬於共同民主黨（執政黨），為該黨連續4任的國會議員，在文在寅就職總統後成為首任行政安全部部長，2016年第20屆國會議員選舉中，當選大邱市壽城甲選區的國會議員，代表執政黨攻下以朴槿惠為首的保守派基本盤。

▲青瓦台秘書室長俞英民召開記者會公佈內閣改組。（圖／達志影像）

丁世均請辭獲准後，一方是擔負起市長補選嚴重挫敗的政治責任，一方面也被推測將為參選下屆總統做準備。文在寅對此發表評論，「我深信（丁世均）未來不管在何處，將會持續為國家與全民服務！為了防堵新冠疫情，他制定一套防疫指南，並不分晝夜親自奔往現場，他流汗的模樣是現場中心行政上的典範。離開內閣誠然可惜，但我認為該是時候放手了。」

文在寅指定盧炯旭為新任國土交通部長、文勝煜為新任產業通商資源部長、林惠淑薇新任科學技術情報通信部長、安庚德為新任雇用勞動部長、朴俊泳為新任海洋水產部長。

▲南韓青瓦台人事異動，發言人、政務與社會首席都被替換。（圖／CFP）

另外，文在寅還在此次內閣改組中替換青瓦台發言人、政務首席、社會首席，朴炅美為新任發言人，李哲熙為新任政務首席，尹昌烈為新任社會首席，同時在青瓦台成立防疫企劃官，由大韓預防醫學會新冠對策委員會委員長、國立癌症中心教授奇牡丹擔任。

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