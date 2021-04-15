陶德會晤6名立委內容曝光　一路從台積電聊到「武統恐懼」

▲美國前參議員陶德（Chris Dodd）率團訪台3天。（圖／達志影像／美聯社）

記者徐政璿／台北報導

美國前參議員陶德（Chris Dodd）率團訪台3天，今（15日）下午美方代表團在萬豪酒店與6名朝野立委會晤，會中討論議題相當多元，不僅有台灣半導體龍頭台積赴美設廠議題，美方也相當關注台灣人長期以來對中國大陸「武統」的恐懼。

陶德一行人15日17時在萬豪酒店與6名朝野立委會晤，出席立委包括國民黨立委蔣萬安、陳以信、民進黨立委羅致政、民眾黨立委高虹安、無黨籍立委林昶佐。

據與會者轉述，美方在會中提及九二共識，以及台灣人長期以來對中國大陸「武統」的恐懼，還有拜登當選後，台灣民眾對於美國的看法。另有不具名立委轉述，國民黨立委在會中澄清，九二共識不等於一國兩制，並強調「國民黨不接受一國兩制」。

羅致政在會後受訪時證實，這次不是以立法院台美聯誼會的名義邀約，而是「個人名義」邀約，美方問及九二共識議題及年輕人對於兩岸議題的看法，屬於正式討論，不像一般的沙發椅閒聊，但他不便轉述立委發言。

陳以信受訪表示，美方關心台灣的政治現狀，與會的立委也都據實以告，是一場有內容與深度的對話，美方也感到正面進展，對於美方關心的議題，他也有體會與了解，討論兩岸相關議題，跟台灣國內政治狀態議題，各委員也各自有說明。

高虹安則說，她引述自身在美國時的求學與就業經驗，與官員們針對當前中美科技戰、供應鏈重組、中國大陸對台技術竊取及人才挖角、美國製造和全球半導體產業趨勢交換意見，其中包含台積電赴美設廠相關議題。

林昶佐會後在臉書表示，他特別分享自己所觀察的年輕世代對台灣未來的看法，以及未來台美在區域安全、氣候變遷、人權議題、原住民族權利等許多政策上可以加深交流與合作，同時要積極樂觀地推進台美正常的國與國關係。

據悉，這次陶德與朝野立委見面，AIT在上週就發出邀約，邀請函上面甚至寫「秘密會議」，不少立委到前一天，才知道是要和陶德見面。也有立委疑惑，這次既不是邀外交國防委員會的立委，也非完全是立法院台美聯誼會的成員，不曉得AIT這次挑選邀約對象的依據為何。