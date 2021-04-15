溫朗東稱「八仙罹難者」慰問金僅百萬　國民黨：善款專款專用

▲國民黨澄清八仙塵爆善款用途。（圖／取自國民黨臉書）



記者蕭羽耘／台北報導

針對名嘴溫朗東於網路上指稱新北市社會局統籌分配的17億元八仙塵暴事件善款，僅給罹難者每人100萬的慰問金。對此，國民黨回應，八仙善款全數用於受害者及家屬，太魯閣善款用途六成民眾有疑慮。

國民黨在臉書澄清，太魯閣事故捐款9.7億，應該全數用於事故傷者、罹難者家屬身上，結果居然有民進黨側翼、網軍，開始在網路上製造假消息，宣稱「八仙塵爆」的善款，只有0.7%用於罹難者慰問金，如此惡劣的抹黑栽贓，再次撕裂受災者與家屬的傷口。

國民黨直言，最愛抓假消息的蔡政府，怎麼不趕快動起來、還原真相？網路上宣稱「八仙塵爆」的罹難者慰問金只有每人一百萬，12人共1200萬，完全是錯誤資訊。

依據「八仙粉塵氣爆案捐贈專款管理委員會」決議，給予塵爆中不幸罹難的往生者，每位家屬慰問金及撫慰金計1000萬元，其餘傷者依據5度10級傷情，給予6.5萬元至650萬元不等的醫療復健重建生活扶助費用。

國民黨說明，「八仙塵爆」善款其中91.72% 發放給受災者或家屬、7.33％用以補助醫療費用、0.71%則用來協助訴訟，剩下未使用的善款，也將經過八仙粉塵氣爆案捐贈專款管理委員會決議使用。

國民黨表示，八仙塵爆善款均用於事故受災者、罹難者家屬，既沒有拿去蓋紀念碑，也沒有拿來開演唱會，也沒有拿來做行政支出。而八仙粉塵氣爆案捐贈專款管理委員會中，21位委員中有7席是受害者或其家屬作為代表，有1席是捐贈者代表，以確保善款流向與用途，但是太魯閣事故的捐款用途與善款管理委員會，僅僅只有保留2名「災民代表」席次，且實際上根本沒有人被推舉出來參加會議，完全抹煞善款的原始精神。

國民黨批評，每一筆善款都是人民的愛心，應該全數用於受害者、罹難者家屬，蔡政府不思考如何回應民意，卻試圖用假消息帶風向，把問題推給地方政府和在野黨。蔡政府如果能把多一點心力放在台鐵改革，而不是繼續搞網軍、做梗圖，這樣的悲劇其實是可以避免的。