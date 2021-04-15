見不到陶德　國民黨怒批：馬政府曾多次安排外賓接觸民進黨





▲美國前參議員陶德（Chris Dodd）、阿米塔吉、史坦柏格抵台，外交部長吳釗燮和AIT處長酈英傑接機。（圖／路透）

記者羅婉庭／台北報導

針對美國總統拜登派美國前參議員陶德組成非官方代表團訪台，將密集拜訪政府高層。國民黨15日表示，相較於馬政府時期，蔡英文政府安排國外訪賓或訪問團拜會在野政黨的行程少之又少，通常需要訪賓特意要求，政府單位才進行安排。

美國拜登總統派遣前參議員陶德率非官方代表團訪台，傳出下午將於台北萬豪酒店與朝野立委有「國會層級」不公開會面。國民黨主席江啟臣上午表示，這次怎麼安排他並不清楚，到底有沒有私底下會見個別委員，外交部也沒有公開說明。

國民黨下午透過新聞稿表示，馬英九執政時期會盡量安排外賓拜會朝野政黨或相關智庫；但蔡英文執政之後，安排國外訪賓或訪問團拜會在野政黨的行程少之又少，通常需要訪賓特意要求，政府單位才進行安排，在此侷限下，國際社會無法接收台灣真正民意，難道蔡英文政府不需要檢討改善嗎？

有關這次美國訪問團與朝野立委的會面，國民黨指出，受邀參加的國民黨立委陳以信已經清楚說明，他是以個人身分接受AIT邀請，不是代表國民黨，事前也不知道此次會面有重要的美國訪問團成員，此會面與政黨交流的性質完全不同，根本不能相提並論，民進黨故意以此類比，根本是轉移焦點、刻意誤導。

國民黨強調，台灣外交處境艱困的情況下，國際關係的推展是朝野應該共同努力的方向。馬英九執政時，都會盡量安排朝野政黨接觸機會，例如規劃相關外賓拜會民進黨中央黨部或其週邊智庫，讓國際友人也能傾聽主要在野黨的意見。反之，蔡英文政府上任後，明顯將外賓集中安排在行政部門，各在野黨的拜會少之又少。

國民黨強調，國外訪賓拜會政府單位，不代表可以了解台灣主要反對黨或多元社會的聲音，呼籲民進黨及蔡英文政府，讓台灣廣泛、多元的聲音傳遞出去，才能突顯出台灣民主價值的真諦，若利用掌控的行政資源，侷限了台灣對外展示民主的機會，這才是反民主的作為。

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