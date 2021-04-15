桃園工廠旁雜物暗夜大火　濃煙夾雜爆炸聲嚇壞住戶

▲桃園大溪區介壽路上一處工廠旁空地，14日晚間堆放雜物突然竄出大火，消防人員趕往灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區介壽路上一處工廠旁空地14日晚間突然傳出大火，火勢從空地上堆放塑膠雜物竄出，由於燃燒時還不時夾雜爆裂聲響嚇壞附近住戶，桃園市消防局獲報後立即派員趕往灌救，消防人員在半小時內順利撲滅火勢，清點火場時未發現有人員受困，至於起火原因與損失仍在調查中。

桃園市消防局指出，14日晚間9時38分接獲報案指稱，大溪區介壽路250巷一處工廠旁空地傳出大火，消防局第四大隊獲報後派出12輛消防車、1輛救護車與40名警消到場灌救。

▲桃園大溪區介壽路上一處工廠旁空地14日晚間傳出大火，消防人員撲滅火勢後清查火場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

起火現場堆放大量塑膠製雜物，再加上一些木製廢料導致火勢竄燒迅速，大火中夾雜濃煙與爆炸聲響，引發附近住戶恐慌，消防人員多處以水線灌救，迅速在30分鐘控制火勢，晚間10時04分將大火撲滅，消防人員清點火場時並未發現有人員受困。

消防局表示，由於燃燒均屬塑膠廢料等雜物，初步並無明顯財物損失，燃燒面積約15平方公尺，至於真正起火原因仍需消防局鑑識人員調查釐清。

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