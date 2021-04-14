電玩賭徒輸光數百萬！偷拍檢舉拒自首　警30天2度搜索揪業者罪證

▲台南市警新營分局持搜索票查扣遊藝場涉案違法電玩，將林姓業者等人函送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一名余姓男子，因在電子遊藝場慘輸數百萬元，在深切悔悟下，決心瓦解這「萬惡之源」，他獨自到電子遊藝場冒險蒐證，錄下「洗分換現金」的賭博關鍵畫面，而持向台南市警新營分局檢舉賭博電玩，但該男子指控警方缺人證下，竟叫他自首當賭博案賭客來指證，以利偵辦，警方表示本案已依法取締法辦。



台南市警新營分局指出，該分局於2021年3月3日接獲台南市警察局函文轉知，有余姓民眾向警政署檢舉新營區1家電子遊藝場涉嫌經營賭博電玩。為瞭解案情，新營分局在3月12日通知檢舉人前來說明，但僅憑檢舉人提供蒐證影帶之物證，尚缺相關人士證詞以為佐證，無法立即將業者帶回調查。

雖檢舉人不願自首涉賭博，新營分局仍於3月17日前往該遊藝場執行臨檢、蒐證，現場雖未發現賭博情事，但警方仍蒐集相關事證後於3月18日向台南地院聲請搜索票獲准，3月26日前往搜索，不料仍未扣得賭博相關證據。

警方不死心，蒐證後4月13日再次聲請搜索票獲准，並於13日下午1時20分前往執行查緝取締，這次當場查扣賭博電玩機台1台，訊後將店內31歲李姓管理人及林姓女店員以賭博罪嫌函送台南地檢署偵辦。

據了解，余姓男子向新營分局檢舉的電子遊藝場位在台南市鬧區，領有合法登記證，當事人指證該遊藝場涉嫌以合法掩護非法，暗營賭博性電玩，曾多次向警方檢舉，但都不了了之，所以他決定自己去錄影蒐證，並錄下「洗分換現金」的影片作為證據，向台南市警新營分局檢舉，未料，新營分局竟稱只有物證沒人證，要求他自首當賭客，再製作偵查筆錄據以偵辦該遊藝場賭博案，引起當事人不滿，認為檢舉不法竟還要當被告留「案底」。

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