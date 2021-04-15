柯文哲：太魯閣號事故「不能只歸咎包商」　正視台鐵「運工機電」分歧

▲台北市長柯文哲出席太魯閣事故聯合追思公祭。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲15日下午赴一殯出席台鐵太魯閣號聯合追思公祭，晚間提及該事故是「一起盤根錯節、原因複雜的重大災難，不是單純的意外，不能只歸咎於包商。」應正視台鐵運、工、機、電各自為政的分歧，解決台鐵財務虧損、工地管理鬆散、導入第三方認證的管理機制，否則可怕的事故只會一再重演。

柯文哲15日晚間於臉書上提及，自己出席太魯閣號事故聯合公祭，心情沈重。49名罹難者，有新婚的駕駛員、細心的獸醫、剛要認識世界的小女孩、堅毅的軍人、北上打拚要返鄉的板模工；為愛赴台的法國人，和致力台灣雙語教育的美籍老師。無論是對罹難者家屬、或受傷的乘客來說，這個重擊已經在他們心裡留下傷疤，他們的悲痛不會隨著公祭劃下句點。

柯文哲表示，距離2018年普悠瑪出軌不到3年，台鐵又發生重大災難，當年交通部厚達345頁的台鐵總體檢報告，但許多計畫還是計畫，還有35項未解除列管，至於解除列管的，到底是否確實，也是問題。

柯文哲認為，必須誠實的面對，「這是一起盤根錯節、原因複雜的重大災難，不是單純的意外，不能只歸咎於包商。」結構性、系統性的錯誤，政府要擔負最大的責任。必須正視台鐵運、工、機、電各自為政的分歧，解決台鐵財務虧損、工地管理鬆散、導入第三方認證的管理機制，「再不痛定思痛，這些可怕的事故只會一再重演。」

最後，柯文哲說，祭奠的意義不單是悼念亡者，也是給在世者心靈慰藉，唯有真正面對問題、才能解決問題，才能真正告慰亡者、撫慰生者，才能真的告訴大家，政府真的聽到了、真的盡力了，「今日我在亡者靈前祈願，希望台灣的社會進步，不再是建立於事故和血淚之上。」