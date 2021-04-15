胡錫進：美對台海問題「缺少決心」　「戰略模糊」點對他們好！

▲美軍F-35A「大象漫步」 。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國一直在台灣問題上採取「戰略模糊」政策，但近期呼籲美國改變策略的聲音逐漸增加。對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進14日發文表示，「老胡今天要對美國人說，當他們在台海問題上缺少真實決心時，戰略模糊點對他們好！」

胡錫進提到，呼籲美國在台灣問題上改變「戰略模糊」政策，轉而明確將使用武力「保衛台灣」立場的聲音在美國政界和學界越來越多，這種由「戰略模糊」轉為「戰略清晰」的鼓吹者提出，中國越來越擁有武力統一台灣的能力和意願，美國的「戰略模糊」已經無法阻止北京採取行動，需要明確美方的決心，避免北京誤判。

胡錫進指出，美國自與中國建交以來，的確維持了一種對台戰略模糊，支持台灣但不鼓勵「台獨」；承認世界上只有一個中國，但搞出「與台灣關係法」，與台灣「非官方關係」越來越緊密；持續通過對台軍售提供所謂「保護」，但不做在台灣受到攻擊時進行直接軍事干預的承諾。美國的這種戰略模糊實際成為「台海現狀」的一部分。

▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）



胡錫進表示，其實中國大陸的對台政策有很清晰的兩岸統一目標，但也有戰略模糊的部分，「我們主張兩岸和平統一，但從未排除使用武力的可能性。我們沒有明確兩岸統一的時間表，對在什麼情況下使用武力，《反分裂國家法》給出了原則性的三個條件，對那些條件成立的裁定則不僅是法律問題，更意味著一種政治決心。」

胡錫進認為，台灣方面也有它的戰略模糊，它表面上維繫了「中華民國」的「法統」，但民進黨當局卻在追求「台獨」的宗旨，採取的是「切香腸」策略，試圖將「主權獨立」和「維持現狀」逐漸偷換成了一個東西。

胡錫進指出，台海和平近年受到兩大衝擊，一是民進黨當局拋棄了之前兩岸之間以一個中國原則為核心意涵的「九二共識」，試圖重塑台海現狀。二是美國根本改變了對華政策，愈發傾向於支持台當局的冒險路線，以此牽制中國大陸，從而改變了台海問題的外部環境。

胡錫進表示，大陸方面為反制台當局和華盛頓的破壞性行徑而加大了在台海地區的軍事展示，這首先是對台海局勢失衡的矯正，是一種戰略上的再平衡，「解放軍的軍事鬥爭準備不是台海緊張的源頭，它的緊張來自於政治方面，台當局『謀獨』和台美破壞一中原則的勾連是根源。」

▼美軍在南海展開航行自由行動。（圖／路透社）



胡錫進指出，如今的台海和平已經非常脆弱，如果美國率先將戰略模糊改為鋒芒畢露的戰略清晰，那麼整個台海的戰略模糊體系勢必隨之坍塌，「受到美國軍事保護承諾的台灣當局將會有恃無恐，更加猖狂地追求台獨。而大陸方面勢必視和平統一的可能已經喪失，全力準備軍事鬥爭，實現解放台灣。」

胡錫進認為，在謀求獨立、武力保護台灣、用軍事手段將台灣問題徹底解決這三個決心中，第三個中國大陸的決心是最堅定的，「原因一是台灣問題是美國和台當局強加給我們的，消耗了我方的大量資源，長痛不如短痛的邏輯真實而強烈；二是大陸的軍事動員能力遠遠超過台美可以在台海及周邊海域開展的軍事動員總和，我們的意志和能力都佔上風。」

胡錫進表示，他奉勸華盛頓，不要做缺少真實決心和能力的改變，「你們的戰略清晰根本嚇不倒中國政府和中國人民，只會促使我們做出拔掉『台獨』這顆長期釘子的斷然決定。我們不想戰爭，但是不懼戰爭，尤其是不懼為捍衛主權和領土完整進行一場正義戰爭。美國在70年前誤判了一次中國，希望他們不要重蹈覆轍。」

胡錫進指出，中國是不會長期容忍以「切香腸」方式搞「台獨」、並且在戰略上全力配合美國遏華戰略那樣一個台灣政權的，如果台美一意孤行，民進黨當局早晚被拔除將無可避免，「美國戰略模糊也好，清晰也罷，都已不再重要，為卸掉台灣這個包袱，大陸將不惜代價。」

胡錫進強調，如果美國改為一些激進精英主張的戰略清晰並導致台海局勢突變，中國大陸下決心解放台灣，華盛頓屆時將面臨兩個選擇，「一是像徵性地喊幾聲，被迫接受現實，在盟友面前蒙羞；二是與中國開展一場高風險的大規模戰爭，為此他們現在就應該評估這樣做將付出的代價。他們需要知道，台灣是中國的核心利益，中國決不會後退。」