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美氣候特使訪華「破冰？」　胡錫進：戰略算盤別打太精

▲▼美國氣候問題特使克里（John Kerry）正展開訪問中國行程，2021年4月14日晚上抵達上海 。（圖／路透社）

▲美國氣候問題特使克里正展開訪問中國行程，昨14日晚間抵達上海（左一）。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

美國總統拜登好友、前參議員陶德（Chris Dodd）昨14日率團訪台，同一時間，美國氣候問題特使特使約翰·克里（John Kerry）也抵達上海，他也是拜登上台後第一位訪華高級官員。外界視為中美破冰關鍵？對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進指出，如果真的要合作，算盤別打太精，這很明顯不是中美關係「破冰」，美國只是想要在氣候上有政績，拉攏歐盟，最後回過頭再對付中國。

據了解，克里曾任美國國務卿，他也是2019年7月以來美國第一位訪問中國大陸的美國高級官員。克里4月14日至17日訪華期間，中國氣候變化事務特使解振華將與他在上海舉行會談，就中美氣候變化合作、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會等交換意見。綜合港媒消息稱，克里極有可能與中國外交部長王毅和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪碰面會談。

▲▼美國氣候問題特使克里（John Kerry）正展開訪問中國行程，2021年4月14日晚上抵達上海 。（圖／路透社）

▲美國氣候問題特使克里（John Kerry） 。（圖／路透社）

至於克里來的原因？《環球時報》總編輯胡錫進稱，「很簡單，如果沒有中國的合作，拜登政府的任何氣候雄心都無從談起。 所以克里現在主動來到了中國。」

胡錫進指出，這顯然不是中美關係的「破冰」，美方的態度是要把中美合作與兩國的競爭及對抗截然分開，對華合作不含有改善中美關係的指向，而是促進美國利益的「單獨專案」。 具體到氣候問題，拜登一要自己的政績，二要通過推動這件事籠絡美國的歐洲盟友，而加強盟友體系的目的又是回過頭來對付中國。這樣看來，克里來訪首先是好事，但又挺複雜的，且不乏挑戰。

胡錫進指出，中國應當以一顆平常心來對待這種複雜性，歡迎克里來訪但不對它做過高期待。中國已經承諾力爭2030年達到碳排放峰值，2060年實現碳中和，而且中國的「十四五」規劃和2035年遠景目標已經加入了這一目標，克里來不來，中國都會堅持這個目標。

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

如果要在氣候領域合作？胡錫進稱，「美方應該要拿出誠意，不能戰略算盤扒拉得太精。」 氣候問題需要大量技術投入，美方剛剛將7家中國超算公司列入實體清單，與克里伸出的橄欖枝背道而馳。 氣象監測是超算使用最廣泛的領域之一，一方面要合作，一方面卡中國氣候領域技術的脖子，這很不地道。

另外，胡錫進也強調，中國方面也會擔心拜登政府搞個氣候協定出來，幾年後美國政府一換，沒準就又沒了，華盛頓現在找中國來談協定，目的不只是為了氣候本身。 華盛頓也會懷疑，中國來談氣候，心裡想的或許是別的。 「兩國代表坐在一起四目相視時，感受和信心肯定與兩國關係好的時候不一樣。」

文末，胡錫進建議，儘管如此，我們鼓勵中美雙方代表認真交流對話，中美關係多有一個合作點總比多有一個衝突點好，畢竟中美關係不僅是戰略，還是各種實際交往的總和。 無論是誰，能把兩國關係往前推動一點，總比把它往後拉一點更值得稱道。

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