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雷達車洩密案　陸官媒總編：台灣情報騙術「想向大陸傳遞假威懾」

▲▼中科院研發號稱可偵測匿蹤戰機的「被動式雙基雷達」首度曝光。（圖／青年日報）

▲中科院研發號稱可偵測匿蹤戰機的「被動式雙基雷達」。（圖／青年日報）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進10日晚間發文表示，台灣軍方可偵測解放軍殲-20戰機的雷達車傳出被「洩密」，但就他看來，這是一個受到精心謀劃的情報戰案例，目的是要向大陸傳遞一個很可能是虛假的威懾訊息，「台軍這幫井底之蛙想要耍點小聰明就把大陸嚇住，太逗了。」

胡錫進指出，「在老胡這個熟悉情報戰的老兵看來，這是一個受到精心謀劃的情報戰案例，其目的是要向大陸傳遞一個很可能是虛假的台灣有能力發現、追蹤並擊落解放軍殲-20戰機的威懾訊息，形成對大陸的阻嚇力和對台灣輿論的鼓舞。」

胡錫進提到，殲-20戰機是大陸最先進的第五代隱形戰機，它的最突出能力就是能夠不被雷達發現，「一旦兩岸爆發戰爭，解放軍全力攻台，殲-20很可能成為配合導彈攻擊、發動第一波空襲的突擊隊。」

胡錫進表示，3月下旬，台軍方主動發布的一則宣傳報導配有一張照片，照片上只是出現了由台灣中山科學研究院研製的一款雷達車，它的部署地點是澎湖，大陸有那麼多研究台灣軍事裝備的民間人士和機構，幾乎無人關注此事，而台灣媒體卻與美國《福布斯》網站彼此配合炒作這是台軍的「洩密」，並致使台「國防部長」邱國正震怒云云，台媒還宣稱這款雷達車如何先進，能夠在第一時間發現台海上空的解放軍殲-20戰機等。

▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進指出，「他們以為這樣的輿論操作比台軍宣示他們有能力阻止解放軍在戰爭爆發時實施空中打擊更加可信，效果更好，這是情報戰常見的騙術之一。」

胡錫進提到，車載雷達是普通軍事裝備，澎湖只要部署車載雷達，即使是被動接受信號的雷達，解放軍也有辦法很快發現它們的部署位置，「這種雷達到底有什麼功效，只有台軍知道，用得著台方主動對外說它們能夠發現跟蹤解放軍隱形戰機這個『更大秘密』嗎？他們騙騙一般的網民可以，要想產生戰略欺騙的效果，純屬痴心妄想。」

胡錫進還說，他雖然離開解放軍情報部隊多年，但看到這個消息，當時就笑了，「台軍這幫井底之蛙想要耍點小聰明就把大陸嚇住，太逗了。」

胡錫進指出，毫無疑問的是，台灣已失去了與大陸一戰的基本能力，台軍和台灣社會的抵抗意志都根本經不起解放軍在極端情況下第一波飽和攻擊的考驗，「多幾部是不是樣子貨還說不定的雷達車有什麼用？」

胡錫進強調，台灣的安全一定要通過政治方式實現，而非用增強軍事對峙能力或者得到美國的更多保護承諾來實現，「老胡珍惜台海和平，正因為這樣，我要正告台當局：不要僥倖，莫鋌而走險。從軍事意義上說，今天台灣的防衛能力比1949年的北平還要脆弱。現實些吧，對大家都好。」

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