連街友的錢也要搶！　南警火速緝獲犯嫌送辦

▲潘姓男子涉嫌搶街友的二百元現鈔，雙方發生扭打，台南市警二分局博愛所警方迅速逮捕潘嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局接獲民眾報案，有2人於台南車站圓環前商品檢驗局騎樓地發生扭打，轄區博愛派出所獲報派員到場，依法逮捕涉嫌行搶60歲柏姓街友的26歲潘姓男子，依涉嫌準強盜罪嫌送辦。

位在台南火車站附近的；台南市警二分局博愛派出所，14日下午1時許接獲民眾報案，有2人因不明原因現正於台南車站圓環前商品檢驗局騎樓地發生扭打，警方馬上前往現場排除查處，警方到達現場了解2人衝突原因並還原事實，警方查出係26歲潘姓男子徒步行經至案發地點，發現被害人60歲柏男正坐於騎樓人行道地板，前方正擺放百元紙鈔5張，潘嫌見狀立即趨前，趁其不備並公然掠取其中2張百元紙鈔逃逸，柏民發現馬上阻止，潘嫌為防護現金贓物及意圖脫逃，雙方發生扭打，警方當場依準強盜罪嫌現行犯逮捕潘嫌，全案偵訊後移送台南地檢署偵辦。

市警二分局表示，對於違法犯罪絶對零容忍，亦會持續不斷查緝不法，澈底打擊治安毒瘤，堅守治安維護的防線，更不容許不良組織及有心人士擾亂社會秩序，進而保障市民安居樂業，提供優質生活環境。

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