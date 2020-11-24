快訊／台66線桃園平鎮段火燒車 司機及時脫逃！東向一度封閉

記者沈繼昌／桃園報導

台66線平鎮高架路段24日中午發生火燒車意外，一輛滿載廢棄電纜線大貨車不知何故車斗突然起火燃燒，黃姓駕駛及時將大卡車停在路肩下車察看逃過一劫。桃園市消防局與平鎮警分局據報立即封鎖東向現場，所幸經過灌救後，順利將火勢撲滅，現場無人受傷，警方對黃姓駕駛進行酒測，酒測值為零，警方封閉台66線半小時後恢復東向正常通行，火警發生原因仍由消防局鑑識人員調查釐清。

▲一輛大卡車24日中午行經台66線平鎮段往大溪區時，後方車斗裝載廢棄電纜突然起火燃燒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛大卡車24日行經台66線平鎮段往大溪區，後方裝載廢棄電纜突然起火燃燒，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，24日中午12時14分許接獲報案，由58歲黃姓男子駕駛大卡車，行經台66線快速道路22K公里處，突然車斗後方起火燃燒，黃將大卡車停在路肩處下車察看，但隨即火勢蔓延整個車斗，濃煙散佈在高架橋上，十餘公里外都看得見，平鎮警分局立即將台66線22K以東方向封閉，導致往東向交通全部中斷。

▲一輛大卡車24日中午行經台66線平鎮段往大溪區時，後方車斗裝載廢棄電纜突然起火燃燒，消防人員撲滅火勢後進行調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局第四大隊立即派員到場灌救，經過約20分鐘灌救後已撲滅火勢，所幸沒有人員受傷；平鎮警分局對黃姓駕駛進行酒測，酒測值為零，現場經過封閉半小時約在下午1時30分許後恢復正常通行，火警發生原因正由消防局鑑識人員調查中。

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