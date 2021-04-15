開車輾過東西！新輪胎突爆胎...他見「肇事兇手」秒傻眼

▲輪胎竟然被假牙「咬」到爆胎。（圖／翻攝自Facebook／Leo Padilla-Ricarte）



實習記者周依儒／綜合報導

菲律賓1名車主日前分享一則有趣「車禍」，指他日前駕著車子準備外出時，透過後照鏡發現自己的輪胎上似乎黏到一個肉色東西，下車查看後竟發現是一副「假牙」，荒謬的是，這副假牙插在輪胎上，竟然只有形狀變形受損，但他的新車輪胎則爆胎了，讓他不禁驚嘆這副假牙竟如此堅硬。

來自菲律賓伊利甘市（Iligan）的車主里歐（Leo Padilla-Ricarte），最近在臉書分享一則趣聞，他表示，12日下午他在倒車時，從後照鏡上看到輪胎上面好像黏到什麼肉色的東西，下車查看後才發現是一副假牙，只見這副假牙似乎已經被其他車子輾過，形成扁平的形狀，直接插進里歐的輪胎邊緣，而當里歐再把假牙拔出來時竟發現自己的輪胎破了一個洞！輪胎被假牙弄到爆胎的情況讓他超無言。

▲仔細看真的是一個被壓扁的假牙。（圖／翻攝自Facebook／Leo Padilla-Ricarte）



里歐無奈表示，他的輪胎才剛剛換而已，而這也是他人生中第一次遇到爆胎，更沒想過居然是被假牙刺到，假牙的堅硬程度的超乎他想像，而他也笑說，自己已經想盡辦法自行修理輪胎，但無論怎樣都還是看起來蠻危險，最後只好不得已又再去換一次新輪胎。

▲里歐最後換了一個新輪胎。（圖／翻攝自Facebook／Leo Padilla-Ricarte）



里歐的貼文一出後，也吸引許多人前來朝聖這個彷彿「小蝦米吃掉大鯨魚的」情況，網友紛紛表示，「看來假牙才是最堅硬的東西」、「下次製造輪胎也要用假牙的原料了吧」、「其實假牙主人也蠻衰的，假牙很貴耶！」、「才剛換新輪胎...真的笑不出來」。