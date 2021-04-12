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南海局勢升溫！　美國、菲律賓12日展開「肩並肩」聯合軍演

▲▼美國和菲律賓在2018年進行的Balikatan聯合軍演。（圖／路透）

▲美國和菲律賓在2018年進行的聯合軍演。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國和菲律賓12日將在南海恢復為期2週的聯合軍事演習，將有超過1700名士兵參與。菲律賓軍方表示，因為新冠肺炎疫情影響，這已經是規模較小的軍演，兩國也已就中國民間船隻在南海大量集結的問題進行討論。

根據《彭博》報導，菲國防長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）和美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）11日召開電話會議，兩人皆表達希望恢復去年取消的「肩並肩」（Balikatan）聯合演習。

菲律賓參謀總長索貝哈那（Cirilito Sobejana）表示，整場軍演僅有美軍700名、菲軍1000名參與，雙方保持最低程度的實際接觸。

近期大批中國船隻在南海牛軛礁（Whitsun Reef）的菲律賓經濟海域集結，菲國多次向中方反應，但中國外交部僅表示，漁船只是在避風，且船上並無士兵。根據菲律賓國防部聲明，美菲兩國防長在通話中除了討論聯合軍演，還談到南海情勢及近期區域安全發展。

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