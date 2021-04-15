不是只有小7有！全家也推「哈根達斯雪糕買2送2」　連5天爽吃7口味

▲超商哈根達斯雪糕買2送2。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

不是只有小7有！全家也宣布祭出「哈根達斯雪糕買2送2」優惠，一共有7口味任選全部買2送2，像是有超夯的冰淇淋巧酥、草莓冰淇淋、比利時巧克力榛果等一次滿足，4月16日至20日限時5天開吃，鐵粉絕對要把握機會囤一波。

▲全家哈根達斯雪糕7口味任選買2送2。

全家於4月16日至20日推出「哈根達斯雪糕買2送2」優惠，一共有7種口味，包括冰淇淋巧酥、抹茶杏仁粒、巧克力脆杏仁、草莓冰淇淋、覆盆子雪糕、香草焦糖脆杏仁、比利時巧克力榛果，限時5天任選口味通通買2支送2支，只要用230元就能吃到4支雪糕，平均1支不到58元，冰淇淋控準備搶吃。

另，7-11也同樣在月16日至20日限時5天推出「哈根達斯雪糕」下殺優惠，只要至門市購買指定口味，包括香草、草莓、覆盆子、巧克力、比利時巧克力、淇淋巧酥、抹茶共7種直接「買2支送2支」，提醒商品數量、口味依各門市為主，數量有限、售完為止。

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