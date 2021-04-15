皇冠宣布出版JK羅琳全新童書　台灣同步全球10月發行！

▲J.K. 羅琳（J. K. Rowling）即將出版全新童書《耶誕小豬》，台灣將同步全球在10月發行。（圖／皇冠出版提供）

記者林育綾／綜合報導

皇冠出版宣布，即將在今年10月12日發行J.K. 羅琳為兒童創作的全新童書《耶誕小豬》(The Christmas Pig)，該書會在全球同步出版，預計將有超過20種語言版本，而羅琳表示，這本童書和過往的作品沒有關聯，適合8歲以上的孩子閱讀，「是個全家人都會愛上的故事」。

J.K. 羅琳（J. K. Rowling）以《哈利波特》系列風靡全球，7集小說創下超過5億部的暢銷紀錄，並被翻譯成超過80種語、改編拍成8部電影。而她為了支持公益團體，另寫下3部別冊作品，其中《怪獸與牠們的產地》爾後也成為新系列電影的靈感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而她在去年在疫情封城期間，也免費連載《伊卡伯格》提供孩子們觀看，後來更將全書版稅捐給受到新冠肺炎影響的弱勢團體。如今再度創作兒童小說《耶誕小豬》，描寫一名男孩為了他最珍愛的玩具，不論路途多麼遙遠都要尋覓回來的旅程。

《耶誕小豬》故事主角傑克很愛他兒時的玩具 Dur Pig，不論好壞，DP永遠陪著他，直到耶誕夜發生了某件可怕的事——DP不見了。而耶誕夜是奇蹟與失敗共存，也是一切都能起死回生的夜晚，即使玩具也一樣。傑克的新玩具「耶誕小豬」（討厭的DP替代物）有個大膽的計畫，他們將一起踏上魔法旅程，努力將失去的東西找回來，保護傑克始終未曾發覺的最好的朋友⋯。

皇冠文化出版有限公司表示，非常榮幸能出版J.K. 羅琳的新作《耶誕小豬》，相信這本書能引起廣大迴響，帶給台灣讀者尋覓愛與夢想的勇氣。該書同步全球在10月12日發行，紙本、電子書同步上市。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來