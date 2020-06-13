JK羅琳前夫「我打了JK不感到抱歉」　太陽報遭砲轟

▲ J.K.羅琳。（圖／路透社）

文／中央社記者戴雅真倫敦12日專電

英國「太陽報」採訪JK羅琳（J.K. Rowling）的家暴前夫，對方對於打了JK羅琳不感到抱歉，這段訪問遭到支持受暴婦女團體的猛烈抨擊。

54歲的JK羅琳最近對於跨性別者的言論遭到抨擊。她10日發表長文，加碼自曝從與葡萄牙籍電視記者亞藍特斯（Jorge Arantes）的「暴力婚姻」中脫逃，也透露年輕時曾遭性侵，解釋她為何對性別議題發言。

亞藍特斯接受「太陽報」訪問登上今天頭版，標題是「我打了JK，我不感到抱歉。」「太陽報」雖然表示，這段訪問並不是要讓家暴「合理化或光榮化」，仍遭到砲轟。

JK羅琳在1992年嫁給亞藍特斯，兩人婚姻僅維持1年多，育有一女。JK羅琳獨立撫養女兒，經濟拮据陷入低谷，靠著「哈利波特」大紅翻身。JK羅琳為了保護現年27歲的女兒潔西卡（Jessica），鮮少談到這段過往。

52歲的亞藍特斯接受「太陽報」訪問說，他對於JK羅琳發表長文敘述家暴過往不感到困擾，也不在乎。

他在葡萄牙波圖的母親家門口受訪說：「我打了喬安娜（Joanne），但不是持續暴力，我不為打了她感到抱歉。她怎麼說是她的事情，但說我打她不是真的。」

不過，當被問到10年前受訪時，他曾坦承在兩人分手那晚打了JK羅琳，亞藍特斯說，「沒錯，我確實有打她，但我沒有家暴」。

亞藍特斯當時說，JK羅琳拒絕留下女兒自己離開，儘管他同意可以隔天早上再回來帶人，但她就是不願意走，兩人因此有肢體衝突。「我在清晨5時把她拖出門，我承認我在街上毆打她。」

JK羅琳隔天就帶著女兒回到愛丁堡定居。1994年，失業的亞藍特斯曾到蘇格蘭試圖和女兒見面，據稱他當時染上毒癮。JK羅琳對他提出禁制令。亞藍特斯目前住在90歲老母親家裡，鄰居表示他時常大聲播放音樂擾鄰，門口也常飄出大麻味。

英國廣播公司（BBC）報導，慈善團體英國婦女援助聯合會（Women's Aid）表示，「太陽報」的頭版造成負面影響，組織正與「太陽報」商談，要反映家暴倖存者的心聲。

政治人物也對「太陽報」表示不滿，工黨主管家暴的影子內閣成員菲力普斯（Jess Phillips）在推特表示，犯罪者竟然可以透過暴力獲益，真令人不敢置信。