一顆石頭40萬！超狂「奇石村」　全村靠撿石頭致富





▲何家壩盛產奇石。（圖／翻攝自微博）

實習記者周依儒／綜合報導

大陸四川有一個鄰近長江的村子「何家壩」，每到冬天長江水量減少時，河床上就會遍佈許多被水沙沖刷出特別花紋的奇石，而這些奇石的要價也不斐，不少當地村民靠著撿石頭發財，買車又買房，更有人光撿到一顆石頭就賣了10萬元人民幣（約新台幣43萬）。

根據陸媒報導，「何家壩」位於四川瀘州，由於鄰近長江邊，因此每到冬季長江進入枯水季節時，就會有許多千奇百怪的長江奇石，這些奇石是經過天然水打沙磨而形成的鵝卵石，因此石頭上的紋路多彩豐富，姿態萬千，吸引不少收藏家購買，也讓何家壩村內高達100多戶人家皆靠撿石頭維生。

▲許多村民靠撿石頭維生。（圖／翻攝自微博）



至於撿石起因，何家壩村民王開雲表示，由於1980年代時禁止外地船來此開採砂石，因此他父親就被派去河壩旁駐守長江的砂石，當時他父親看到這些雨花石覺得很漂亮，於是就撿了回家當收藏，並未用於商業；不過到了1990年代後似乎就有其他親戚來，發現這些石頭的紋路很美，直接就撿了一大把帶回去，那時起就開始陸陸續續有人來採石頭。

直到2003年時，瀘縣牛攤鎮一對夫婦來到此地撿石頭，每逢周末就將把這些石頭揹去市場賣，再拿賣到的錢來租他的房子，也正是到這時候，石頭熱便開始炒起來；起初王開雲老婆先跟著這對夫婦一起撿石頭，過一陣子他沒事就也跟著一起撿，「05、06年是最好撿的時候，只要10月份長江水退了之後就可以開採，撿的石頭每天拿回家來幾十幾百都能賣。」

▲一名石頭收藏家表示，何家壩的奇石在石頭界相當有名。（圖／翻攝自微博）

消息傳開後，不少人加入撿石頭的行列，而隨著買家越來越多，石頭價值也跟著變高。王開雲提到，像他們這些沒有退休工資的，靠撿石頭維持生計，也能過得不錯，一年可賺5至7萬人民幣，高峰期一年撿的石頭能賣到10幾萬人民幣。一名奇石商家表示，何家壩村在整個中國的奇石界非常知名，這裡不但是長江石集中的石場，光是大大小小的石礦場就有100多家，且這裡的石頭整體品質也較好，而瀘州各種規模的大小石場則有800多家左右，每年交易額約2000萬人民幣左右。

不少網友看了都驚呼「這裡的村民也太幸福了，撿石頭就能賣錢」、「以後賣石頭養家吧，比上班還賺」。但也有人認為，石頭價值全靠人炒作出來的，「這個石頭主要就是用於收藏，感覺沒有什麼實質性的作用」。