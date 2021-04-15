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公務員兒媳「哺乳期」搞上50歲局長！　公公揭家醜：虛榮心太強

▲床,毛巾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲公公舉報自己前兒媳出軌局長。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

「從QQ聊天裡反映出來，她在認識我兒子之前就跟局長有往來，她跟我兒子結婚生了小孩之後，還和他往來，」4月11日，江蘇海門市的王姓阿公直言不諱地公開怒斥，他舉報的「出軌者」一個是前兒媳，一個是海門市某局前局長。

據《華商報》報導，提起家門恥辱，今年63歲的王姓阿公心有不甘地表示，兒子和前兒媳這段婚姻只維持了1年半，「他倆是2014年11月結婚，有一個孩子，2016年6月離的婚。」

「她出軌是在婚內，他們結婚前她和那個局長就有關係的，2011年她原來是在海門市某局工作，這個男的做局長，那個時候他們就認識，後來他調任別的局當局長，他是有老婆的，」王姓阿公氣憤地說，「最難受的是，當時她還在哺乳期，他就把她叫到離我們這邊50多公里的南通去開房，這是很惡劣的。」

王姓阿公提供的一份海門市相關部門2016年6月出具的文件顯示，經查， 2014年至2016年期間，兩人時常通過手機QQ聊天，並多次在南通市某飯店約會，在飯店包廂內發生擁抱、撫摸和親吻行為。2016年2月，王姓阿公的兒子攜帶QQ聊天紀錄到海門市紀委信訪室反映，要求組織上對兩人的違紀問題進行查處。

之後，經過調查核實，2016年5月30日海門市紀委常委會議批准，決定給予兒媳黨內警告處分。王姓阿公透露，「2016年6月，我得到口頭通知，這個局長也被黨內警告，2017年他被免職。」王姓阿公說，當年他兒媳30歲左右，而這位局長50多歲，「男的是因為好色，她是虛榮心太強，因為男的安排她出國考察。」

不過，王姓阿公並不認可這樣的懲罰，「涉事局長並沒有被開除黨籍和公職，就等著享受退休金了。」而且，阿公說，2016年3月，他分別前往兩人工作單位反映，並將兩人QQ聊天紀錄作為證明材料轉交給辦公室工作人員，「我到他們單位反映問題，說我侵犯隱私，警方罰款500元，後來還把我關了一個禮拜。」

「發生的這麼多事情都是這個局長在操作，他破壞他人家庭，還惡意訴訟，他沒有黨紀約束，反而起訴舉報人，」王姓阿公認為，這就是打擊報復舉報者，「我肯定還要舉報他，要把他拉下來，要給他雙開！他年齡應該沒有到（退休年齡），就算是退休了，以前犯的錯也應該追究責任的，不管他退休沒退休，我都要把他搞下來。」

「沒有，沒有，沒有，」4月13日，這名前局長否認和王姓阿公的前兒媳發生關係，稱雙方只是工作關係，否認和她在南通有開房行為，「這個事組織上都調查清楚了。如果想要了解，可以向我們紀檢委、組織部門了解，因為我講的話，你也不一定完全相信。」

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