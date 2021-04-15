四川台資企業名品館開幕　助台商引流客戶降營銷成本

▲四川台資企業名品館開幕。（圖／主辦方提供）

記者曾俊豪／綜合報導

四川台資企業名品館13日正式開館，與會鞋業台商表示，有別於其他壟斷性的電商平台，此平台免費向台企開放，還提供優質客戶引流，將大大降低營銷成本。此外，大陸建設銀行四川省分行則同時舉辦台胞台企專場對接會，為當地台胞台企提供金融服務，期盼解決融資難、融資貴和市場拓展難等問題。

此活動由四川省台辦與建設銀行四川省分行主辦，可視為四川落池「助力台企11條」、「四川支持台企12條」、「農林22條措施」等舉措的延伸。內容包括建設銀行四川省分行服務台胞台企專場對接會、四川台資企業名品館開館儀式等，除在成都設置主會場，還透過網路連線德方式，在內江和遂寧台商工業園設分會場。

▲四川省台辦主任羅治平（右前一）等人出席活動。（圖／主辦方提供）

成都天河鞋業有限公司董事長陳聰文已進駐四川名品館，他指出，公司在2008年就佈局電商，疫情後，又自建總共2000多平方米的60個直播間，穩定轉型，「有別於壟斷性電商平台，這個平台免費向我們開放，還提供建設銀行的優質客戶的引流，將大大降低營銷成本」。

至於台灣青年到四川創業的融資問題，台灣青創園負責人郭弘揚以建設銀行為例，該行針對青創園小微科技類企業推出數據類型貸款，根據台青納稅結算資產等訊息，實現全流程「在線放款」，純信用貸款最高甚至可到人民幣300萬，「這次對接能讓我們與銀行建立更緊密的聯繫」。

據了解，活動當天，除四川省台辦主任羅治平，建設銀行四川省分行行長楊豐來，國台辦經濟局副局長陳先，省台辦副主任張軍等人出席外，另有在四川的台胞、台企和涉台產業園區負責人等近200人與會。