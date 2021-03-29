　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

逛非洲獅區卻見黃金獵犬　家長直言：怎麼跟孩子解釋

▲▼要去看非洲獅卻看到黃金獵犬被關在籠中 。（圖／翻攝自微博／漩涡视频）

▲動物園掛著非洲獅的介紹牌，吸引唐先生一家人進園觀賞。（圖／翻攝自微博／漩涡视频）

實習記者黃品臻／綜合報導

以假亂真？大陸一名唐姓男子趁著假日帶小孩去四川一座動物園遊玩，孩子們興奮地喊著要看非洲獅，不料，展區掛著非洲獅的介紹牌，但籠子裡關的卻是一隻「黃金獵犬」，讓唐先生當場看傻眼，直呼「這要怎麼跟孩子解釋」?

綜合大陸媒體報導，唐先生帶小孩去的是位在四川西昌市的袁家山動物園，園方豎著一塊非洲獅的介紹牌，一家人也是因為介紹牌，才決定要進園觀賞，沒想到非但沒看到雄壯威武的非洲獅，卻發現一隻「金毛」被關在籠子裡，一開始大家以為走錯，但繞了一圈回來後確定那裡就是關非洲獅的地方。

▲▼要去看非洲獅卻看到黃金獵犬被關在籠中 。（圖／翻攝自微博／漩涡视频）

▲滿心歡喜要看非洲獅，卻發現籠子裡關著的是黃金獵犬。（圖／翻攝自微博／漩涡视频）

唐先生表示，動物園的這種做法讓人不太能理解，既然沒有非洲獅，那就直接告訴遊客動物園沒有獅子，為什麼外面立著宣傳牌、賣門票，結果大家進來看到的卻是一隻黃金獵犬。他說明，門票多少錢其實無所謂，主要是不知道如何跟孩子解釋眼前的狀況。

影片PO上網後，有網友開玩笑留言，「黃金獵犬：獅子竟是我自己？」、「金毛被關在裡面，牠也是冤枉的，做夢都想不到自己會假扮獅子」。也有網友表示，「這種動物園對野生動物是不合適的，就為了讓人們去了解、觀賞就剝奪了野生動物的自由。如果可以，以後還是以保護區的方式，讓野生動物自由一些，生態和諧才是長久之計」。

ET快訊
快訊／士林民宅驚傳火警　屋內1人受困
台積電收599穩了？　專家：小心「山頂韭菜冤魂」抓交替
陳奕迅切割Adidas「爆天價違約金2.6億」　陸網：他近況
快訊／北市警最新人事　63名中階主官名單出爐
一年一度「保冷神器」開賣了！好市多才上架秒缺貨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

逛非洲獅區卻見黃金獵犬　家長直言：怎麼跟孩子解釋

49.8萬噸「洋垃圾」遭「遣返」　紅褐色礦渣可堆滿5座足球場

出差「上司半夜敲門1hr」！菜鳥妹淚提離職遭嗆：把妳抱床上征服

美大使隨帛琉總統訪台　陸外交部：不要試圖突破中方底線！

赴疆採訪限制多...還有警察跟蹤？　官員：遇阻撓情況可直接反映

美指中國主導抵制　陸：這還用得著政府去鼓動嗎？

北京最後一家「狗不理包子」關門　百年老字號重整

21歲女護理師「影院遭性侵」！竟認命交往加害者　慘淪提款機

6女撞車當街大吵！　「今天我生日」員警上前被悍女打斷2根肋骨

隧道內40秒6連撞火花四濺　男子駕車出現幻覺「一直喊媽媽」

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

郭泓志上《國光》被問「喜歡韓國人嗎？」　李玖哲驕傲秀二頭肌比腕力...GG了！

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

逛非洲獅區卻見黃金獵犬　家長直言：怎麼跟孩子解釋

49.8萬噸「洋垃圾」遭「遣返」　紅褐色礦渣可堆滿5座足球場

出差「上司半夜敲門1hr」！菜鳥妹淚提離職遭嗆：把妳抱床上征服

美大使隨帛琉總統訪台　陸外交部：不要試圖突破中方底線！

赴疆採訪限制多...還有警察跟蹤？　官員：遇阻撓情況可直接反映

美指中國主導抵制　陸：這還用得著政府去鼓動嗎？

北京最後一家「狗不理包子」關門　百年老字號重整

21歲女護理師「影院遭性侵」！竟認命交往加害者　慘淪提款機

6女撞車當街大吵！　「今天我生日」員警上前被悍女打斷2根肋骨

隧道內40秒6連撞火花四濺　男子駕車出現幻覺「一直喊媽媽」

惠恕仁脫下口罩宣布「台帛旅遊泡泡」：這樣才能看到我的微笑

快訊／惠恕仁：駐美大使一起訪台　展現共同維持民主自由的決心

多久沒有High了？5／8東東森森好朋友生活節新北市民廣場大咖開唱 不見不散喔！

LIVE／蘇貞昌款宴帛琉總統惠恕仁　晚宴現場看這裡

快訊／士林社子島民宅竄火煙！1男獲救1人受困　消防搶救中

遠傳攜手《天堂2M》　申辦指定方案免課金直升40等

牽絲起司+炸辣椒入菜！美式餐廳新推12道視覺系美食　用餐再抽iPhone 12

吃青椒、芭樂能防黑色素沉澱長黑斑？營養師盤點4大營養素抗斑

徐若熙有機會拿3月MVP　締造史上無成績第一人

三大名師推薦熱門潛力股！低本益比蘋概股、水資源概念股　6檔各擁題材

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

大陸熱門新聞

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

HUGO BOSS硬起來！改聲明「不用新疆棉」

高冷女神流出性愛片　釣出本人：直接找我玩就行！

面試炸廁所　32歲男全身40%燒傷

IKEA「沒代言人」躲首波抵制　2天後仍被出征

外送員「狂飆60公里」送餐！運費曝網全傻了

亞馬遜傳封殺「中國棉」　陸賣家：已被下架

21歲女護理師影院遭性侵！癡愛加害者淪提款機

直擊北京環球影城　試車多圖曝光

2情侶玩「鬼屋」密室逃脫！鬼一出全員悲劇了

老婆劈4男還罹癌！最慘人夫斬殺小王1號

陸標96%羊毛　被抓包「一根毛都沒」

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

Nike贊助半壁江山　中國體壇「抵制好難」

更多熱門

相關新聞

墓掃到一半　驚見阿金饋祖墳睡覺

墓掃到一半　驚見阿金饋祖墳睡覺

毛小孩在給祖先抱抱啦！台中飼主陳晞28日帶著黃金獵犬Hoya一起去南寮古道掃墓，就在家人墓掃到一半時，轉頭驚見阿金Hoya竟然把「阿祖的墓」當成床，饋在上頭呼呼大睡。好在家人不忌諱，只覺得Hoya很搞笑，直呼「牠祭拜祖先的方式真特別」。

不分給狗吃！阿金氣冒皺紋守餐盒

不分給狗吃！阿金氣冒皺紋守餐盒

碗出車禍扁了　汪跌坐地氣到快哭

碗出車禍扁了　汪跌坐地氣到快哭

直擊北京環球影城　試車多圖曝光

直擊北京環球影城　試車多圖曝光

美國務卿暗示：拜登政府不會因疫情懲罰中國

美國務卿暗示：拜登政府不會因疫情懲罰中國

關鍵字：

非洲獅黃金獵犬中國四川動物園

讀者迴響

熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

長賜號現場「脫困畫面」曝光

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面