逛非洲獅區卻見黃金獵犬　家長直言：怎麼跟孩子解釋

▲動物園掛著非洲獅的介紹牌，吸引唐先生一家人進園觀賞。（圖／翻攝自微博／漩涡视频）

實習記者黃品臻／綜合報導

以假亂真？大陸一名唐姓男子趁著假日帶小孩去四川一座動物園遊玩，孩子們興奮地喊著要看非洲獅，不料，展區掛著非洲獅的介紹牌，但籠子裡關的卻是一隻「黃金獵犬」，讓唐先生當場看傻眼，直呼「這要怎麼跟孩子解釋」?

綜合大陸媒體報導，唐先生帶小孩去的是位在四川西昌市的袁家山動物園，園方豎著一塊非洲獅的介紹牌，一家人也是因為介紹牌，才決定要進園觀賞，沒想到非但沒看到雄壯威武的非洲獅，卻發現一隻「金毛」被關在籠子裡，一開始大家以為走錯，但繞了一圈回來後確定那裡就是關非洲獅的地方。

▲滿心歡喜要看非洲獅，卻發現籠子裡關著的是黃金獵犬。（圖／翻攝自微博／漩涡视频）

唐先生表示，動物園的這種做法讓人不太能理解，既然沒有非洲獅，那就直接告訴遊客動物園沒有獅子，為什麼外面立著宣傳牌、賣門票，結果大家進來看到的卻是一隻黃金獵犬。他說明，門票多少錢其實無所謂，主要是不知道如何跟孩子解釋眼前的狀況。

影片PO上網後，有網友開玩笑留言，「黃金獵犬：獅子竟是我自己？」、「金毛被關在裡面，牠也是冤枉的，做夢都想不到自己會假扮獅子」。也有網友表示，「這種動物園對野生動物是不合適的，就為了讓人們去了解、觀賞就剝奪了野生動物的自由。如果可以，以後還是以保護區的方式，讓野生動物自由一些，生態和諧才是長久之計」。